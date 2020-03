Tips para armar una hoja de vida impecable

A la hora de armar una hoja de vida debemos tener en cuenta que la información que suministraremos en este documento es fundamental para ser un buen candidato en una era de mucha competitividad.

Hacer una hoja de vida es algo relativamente simple, sin embargo, muchos dudan de si han añadido todos los datos necesarios, o si han escrito algo que les podría perjudicar en el proceso de selección y por este motivo les mencionamos los pasos que debes dar, hasta qué datos son los más importantes (y en los que más se fijan los seleccionadores) y qué consejos debes seguir para crear un buen currículum. ¿Qué es una hoja de vida?: Una hoja o currículum vitae son una o más de dos páginas en las que están incluidos todos los datos necesarios para aplicar a un empleo y que te contraten. En la hoja de vida se suele incluir información personal (nombre y apellidos, lugar de nacimiento, y un teléfono y un email para que te contacten) y laboral donde se señala en qué puestos se ha trabajado antes.

Información a incluir en tu currículum: Hay personas que creen que una hoja de vida sólo debería contener información laboral. Pero lo cierto es que es mejor combinar datos profesionales con personales.De esa manera, el entrevistador podrá conocerte un poco mejor tanto como persona, como trabajador.

Crea tu hoja de vida iniciando con tus datos personales: Los obligatorios son tu nombre, apellidos, la ciudad donde vives, y un número de teléfono y un email para contactarte. Asegúrate de que a ese teléfono tengas acceso las 24 horas del día. Es mejor que indiques tu celular o móvil (que puedes llevártelo a todas partes) que el número fijo de tu casa.

En cuanto al correo electrónico también es importante que funcione perfectamente. También es importante que señales la dirección de tu casa, tu nacionalidad y tu edad. Añade una foto tuya para que el reclutador te recuerde mejor y lo hagas más personal. Esta foto debe ser tamaño carnet y debes lucir impecable para transmitir positivismo.

Experiencias laborales: Agregar en qué otros trabajos has estado, así así demostrarás que ya tienes una experiencia a lo que estás aplicando. Te recomendamos que solo indiques los empleos que estén relacionados con el puesto actual al que estés aplicando.

No tengo experiencia: ¡Ojo! Si nunca antes has trabajado y estás buscando tu primer empleo, te recomendamos que hagas voluntariados o prácticas profesionales en empresas u organizaciones relacionadas con el sector al que quieres dedicarte. De esta forma, en tu experiencia laboral podrás indicar que has hecho trabajo de voluntario u prácticas y de esta manera demostrarás que tienes algo de experiencia y estás dispuesto a aprender más donde te contraten.

Educación y formación profesional: Te recomendamos que lo coloques después de tus experiencias laborales. Aquí te recomendamos colocar de forma cronológica aquellos estudios que has cursado más recientemente, y luego los más antiguos. Sí, empieza por la universidad y los estudios que realizaste allí (si fuiste a ella) y luego sigue hacia atrás con tus estudios secundarios o cursos. Es recomendable anotar las fechas al lado de cada educación.

Habilidades, conocimientos especiales y logros: En este espacio es sumamente importante que escribas aquellas habilidades y conocimientos que tú creas que podrías utilizar en el puesto al que estás aplicando, como por ejemplo el manejo de un programa informático concreto, saber un idioma, etc.

En cuento a tus logros es bueno que indiques qué objetivos conseguiste en tus otros empleos, practicas o voluntariados. Te aconsejamos que no coloques que te gusta leer, ver series de televisión, ir al cine, playa u otros pasatiempos.

Datos extras: Asegúrate de que tu currículum no tenga más de 2 hojas, y no lo imprimas por las dos caras de un mismo folio.

Cuida la ortografía, sino estás seguro de cómo escribir algo, mejor consulta un corrector ortográfico o un diccionario.

Haz que se vea claro y limpio haciendo espacios entre las secciones y las distintas frases.

Evita las abreviaciones como “tele:” en vez de “teléfono”. Quizás tú sí sepas qué significan, pero la persona que lea tu currículum puede que no tenga ni idea y te vea sin una pizca de educación.

No mientras ni con tu formación académica ni laboral.

Evita que la cuenta de correo electrónico que vayas a anotar en tu hoja de vida sea como: "bebeconsentida@gmail.com o chombito40@hotmail.com", si tienes una como estas es mejor que crees una cuenta nueva como pedroarosemena@gmail.com.

Las hojas que vayas a utilizar para crear tu hoja de vida no pueden estar arrugadas ni sucias. Sí la entregas así, sería el peor error que puedes cometer.