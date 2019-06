¡Deja tu marca! 5 trucos para dar un buen beso

¿Quieres conquistar a esa persona especial? La personalidad, el ingenio, tus miradas y tu picardía serán esenciales para conseguirlo, pero también tus labios. Sí, tus labios. Porque besar y ser besado es uno de los mayores placeres de vida y también una de las muestras de afecto más especiales en una relación de pareja . Ya sea el primer beso, un piquito inocente o un apasionado beso francés, no hay nada como el momento íntimo de unir los labios con alguien a quien realmente deseas, ¿no crees?

1. Los buenos besos se dan despacio

¿Quieres dar un beso de lo más sensual y sexy? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que sumergir y enroscar tu lengua dentro de la boca de tu chico o de tu chica y hacer el movimiento de una lavadora centrifugando no va a ser de mucha ayuda para eso. Piensa en algunos grandes besos del cine como el de Spiderman: un beso sexy, húmedo y casi a cámara lenta.Así que tómatelo con calma. Empieza besando suavemente sus labios para que los dos tengan cada vez ganas de más. Entonces, cuando la atmósfera sea irresistible, comienza a introducir poco a poco la lengua en su boca, frotándola despacio con la suya.En este sentido tienes que intentar besar cada esquina de su boca, sin prisa pero sin quedarte quieta. Besa sin prisa y deja que note tu pasión en cada milímetro de su piel y de su boca, desde el labio inferior al superior. Y es que esta etapa es muy recomendable para dejarlo todo a punto antes de pasar a la acción. Disfrútalo, recréate suavemente y ya verás como ni tú ni él querrán separar sus labios. Le dejarás, literal y figuradamente, sin habla.

2. La postura perfecta para un beso

Un buen beso no solo tiene que ver con la lengua o los labios. Para ser un buen besador es necesario mucho más que eso. Por ejemplo, la postura es muy importante. Naturalmente, los dos cuerpos estarán el uno junto al otro, pero si quieres que el beso sea inolvidable, asegúrate de que ambos cuerpos están en completo contacto. Es decir, según se vuelva más íntima la situación, presiona tu cuerpo contra el suyo: la escena más mítica de Lo que el viento se llevó, es un buen ejemplo de lo que tienes que hacer.La voz también hace que un beso gane mucho. Esto significa que soltar un gemido casi imperceptible mientras se besan cargará el ambiente de erotismo y hará que se cree entre ustedes un vínculo mucho más estrecho, de carácter sexual.Tampoco te olvides de tus manos. Esto puede ser la diferencia entre un buen beso y un beso impresionante. Acariciar (sin pasarse) el cuerpo de tu amante, como su cara, su espalda o su pelo también te ayudará a darle un plus de sensualidad a este momento, comenzando lo que pueden ser los preliminares de algo increíble como esto...

3. La seguridad en ti misma para dar un beso

Una de las claves para casi todo en la vida es sentirte segura de ti misma. Con un beso pasa igual. Cuando no dudas, cuando sabes lo que haces y cuando te relajas, eso se nota y, por supuesto, él también se dará cuenta.Por lo tanto intenta estar tranquila, ¡recuerda que besarse es divertido! Procura respirar con normalidad, que él te note segura y con ganas, porque para un beso apasionado es fundamental. Si no, corres el riesgo de que tus besos sean aburridos o incluso predecibles.Mira a Baby en Dirty Dancing. Un baile sexy, teniendo control de su propio cuerpo, acercándose sin prisa a Patrick Swayze y los labios cada vez más y más cerca. ¡Eso es seguridad en una misma! Y, por supuesto, recuerda que no siempre tienes porque llegar a besarle. Dejarle con la miel en los labios (nunca mejor dicho), cuando te acercas mucho a él, también hará que aumente la pasión.Un truco para sentirte más segura, es llevar siempre algún chicle encima, que aumentará la confianza sobre tus besos y te dará un aliento fresco. Pero sobre todo recuerda que el chico que está a punto de besarte lo hace porque te encuentra sexy. Y eso es así. ¡Eres sexy, asúmelo!

4. La creatividad para un buen beso

Aunque des un buen beso tomándote tu tiempo, un ritmo monótono también puede convertir dicho beso en un aburrimiento. Así que para dar un beso perfecto, tienes que ser creativa... ¡Mézclalo todo y encuentra la versión ideal para ti!Muerde suavemente su labio inferior, muévete hacia sus orejas, pasa tu lengua por su lóbulo o muérdelo con dulzura... En el amor vale casi todo y, cuanta más variedad, más diversión para los dos. Prueba a jugar alrededor de su boca y dándole besos por el cuello... Recuerda que los límites los ponen ustedes. Y otro punto importante, la creatividad debe ir más allá del beso. Es decir, puedes darle un beso original imitando algunos besos de la ficción que te parezcan memorables, como aquella escena del espaguetti en La dama y el vagabundo. ¡Nos encanta!

5. Escucha a tu pareja a la hora de besar

A veces es lo más complicado porque nos da vergüenza, pero hablar de sexo o de tus preferencias con tu pareja, puede ser de mucha ayuda. A cada persona le gustan cosas diferentes y por lo tanto no hay que presuponer que lo que nos gusta a nosotras será lo que les guste a ellos. Es muy importante tener en cuenta las opiniones o comentarios del otro, pero sabemos que no siempre es fácil tener una conversión sobre este tema.En ese sentido, lo mejor es escuchar a tu pareja para descubrir qué es lo que le gusta realmente. Y, aunque lo mejor es hablarlo, hay otras formas de escucharle. Es decir, observa cómo reacciona su cuerpo: si se le eriza la piel, su cara de placer... Si te fijas, te darás cuenta de que todos los gestos contienen información y significado. Esto te permitirá buscar la forma de que los dos disfruten al máximo de su relación.Porque al final, el beso perfecto no se logra cuando a nosotras nos encante o a ellos les encienda, sino cuando las dos partes disfruten al máximo de este placer irresistible. Teniendo en cuenta también que el respeto es fundamental para que un contacto tan íntimo como lo es un beso, funcione a la perfección.