Secretos infalibles para tener una relación duradera

Amar implica pasar el proceso de enamoramiento, es verse con sus afectos y defectos, el ver que no es tan perfecto el compañero de vida, antes no le molestaba que se enojara, incluso bromeaban diciendo "Que hermoso te ves cuando te enojas".

Luego viene le compromiso y cuando se casan, ese enojo ya no es tan hermoso como se creía, la realidad se hace presente después de los cinco meses de casados, incluso otros experimentan estos cambios antes de ese tiempo.

¿Cómo hacer para que nuestra relación sea duradera y feliz?. Te presentamos algunos secretos que puedes poner en práctica para lograr buenos resultados y experimentes una buena relación que posiblemente nunca antes imaginaste tener.

Que ames estar junto a esa persona

Así es, si te casas por aparentar, esto nunca resultará, ambos pueden estar muy guapos, tener el mismo nivel económico, pero si no se gustan y desean, todo sale sobrando y se convierte en una simulación. Y la simulación es una mentira, y esta no se puede sostener por tanto tiempo. Piensa antes de casarte si estás dispuesto a despertar todos los días junto a esa persona que dices es el amor de tu vida.

No idealizar a esa persona

Es erróneo pensar que esa persona nunca cometerá errores, que siempre estará sonriendo, que nunca te reclamará algo o que ella o él no tiene mal humor. Debes estar dispuesto (a) a ser realista y no idealizar la perfección porque eso no existe.

Salir por separado

¡SI!, esto es lo que muchas parejas que se han divorciado mencionan que no era posible salir solo porque la pareja se enojaba y hacía tremendo lío. Cuando lo que se trata es de que cada quien se sienta libre de salir con amigos sin que sea obligatorio que la pareja le acompañe. Se llama este secreto confianza, trabajar desde el interior en que ambos deben confiar en lo que sienten y en hacer efectivo el respeto.

Él o ella no debería hacerte feliz

La felicidad no depende de que tu pareja trabaje para hacerte feliz, esto es mutuo pero debes empezar por ser feliz tu, con tus decisiones, con lo que has logrado, y por tener muy claro tus sentimientos, analizar que si estás en el lugar correcto es porque tu corazón así lo siente.

Fidelidad y diálogo

Aunque suene a estereotipo, pero el respeto dice que hay que ser fiel, esta es una de las pruebas más duras a las que se enfrentan las parejas porque no solo el hombre también la mujer, aquel que logre entender que matrimonio es de dos, es enamorar a la pareja todos los días, es descubrir cosas nuevas en el hogar, en los sentimientos y en los proyectos para ser mejores como pareja e individual, entonces comenzarán a ser feliz, y ser una pareja fuerte y duradera.