¿Te dejaron? Tips para superar una ruptura

Qué corto es el amor y qué largo es el olvido, ¿verdad? Bueno, cuando nos enfrentamos a una ruptura, al menos, esa frase parece tener más sentido que nunca. Sin embargo, como ya te habrán dicho, el fin de una relación no supone el fin del mundo aunque tú estés viviendo tu particular apocalipsis emocional. Y es que la amarga sensación de que una pareja rompa contigo puede doler y ser traumático, pero tú vales mucho más que ese sufrimiento y si él ha decidido pasar página, tú no vas a ser menos, ¿verdad? Por ello hemos elaborado esta lista con 10 consejos útiles y fáciles de llevar a cabo para superar una ruptura.

1. No busques culpables

Cuando nos dejan, vivimos un auténtico torbellino de sentimientos: frustración, tristeza, enfado, celos... Canalizar todo eso hacia nuestro ex, por muy mal que te lo haya hecho pasar, no es la mejor idea porque tan solo hará que te estanques y no consigas pasar página. Tienes que dejar de pedir explicaciones o de buscar culpables. Piensa que todo pasa por algún motivo, que lo vuestro simplemente no tenía que ser y que si tenía que acabar, cuanto antes mejor, así reharás tu vida y dejarás de perder el tiempo al lado de alguien con quien no tienes futuro.Probablemente así te darás cuenta de que no es el príncipe azul que creías haber encontrado. Es tan solo una persona con sus virtudes y defectos que, por mucho que se haya podido equivocar o te haya podido hacer feliz, ahora está mejor fuera de tu vida.

2. Amistad, esa bonita palabra

En este momento necesitarás a tus amigas y amigos más que nunca. Ya sea una cena de chicas, una tarde en tu casa rodeada de amigos y con una buena tarrina de helado para desahogarte o, por qué no, unas copas y un poco de fiesta para desconectar y reír, está claro que si algo te vendrá bien ahora es dejarte mimar por tus amigos. ¡Mantenlos cerca! También puede ser un gran momento para organizar un viaje express con ellos a algún lugar cercano que tengas muchas ganas de conocer. Aquí te dejamos unos cuantos para que te inspires...

3. Nuevas metas en tu vida

Ahora vuelves a estar sola y puede que te sientas en un abismo: no sabes hacia dónde avanzar. Sin embargo, tienes que ver esta nueva época como un momento lleno de oportunidades. Tal vez es el momento de buscar nuevas metas profesionales, de mudarte a otra ciudad o de apuntarte a algún curso para ampliar tus conocimientos. Hay una buena noticia: un mundo de posibilidades se acaba de abrir ante ti . Estar sola significa tener más tiempo, ¡así que aprovéchalo!Una de las mejores opciones es hacer algo de deporte. ¿Por qué no te apuntas a clases de spinning para ponerte en forma? Ya sabes, un clavo saca a otro clavo, así que igual un guapísimo monitor de spinning es lo más indicado para estos casos... Si no, al menos te habrás alegrado la vista y, sobre todo, habrás practicado deporte, lo cual sirve para desahogarte y liberar endorfinas, la hormona de la felicidad, con lo que te sentirás mejor contigo misma. Ponte el top deportivo y las zapatillas... ¡Y a por todas!

4. Si se acaba, se acaba

Para pasar página realmente, haz que tu ex salga de tu vida en todos los sentidos. Cuando venga a tu mente, grita mentalmente: "¡Fuera!" Y es que si la relación se acaba, se acaba, así que bórrale de tus redes sociales, elimina su teléfono, tira sus recuerdos o deja de interesarte por lo que hace o por si le va bien en la vida. Cuando una relación termina y tú estás sufriendo, saber de él solo alargará la agonía y el duelo. Sabemos que cuesta mucho llevar a cabo este punto, pero te lo agradecerás.

5. Tu mente siempre ocupada

¿Qué es lo que pasa cuando sufrimos mal de amores? Que no paramos de pensar en ello. Es por eso por lo que mantener la mente ocupada te ayudará a pasar esas duras semanas. Ir a un concierto con tus amigas, al teatro o al cine son algunos de los mejores planes que puedes llevar a cabo durante estos días. Desconectar durante hora y media te ayudará a relajarte y a sentirte bien.

6. Tómate la vida con sentido del humor

Ok, te dejaron, a nadie le gusta sentirse así, pero tómate la vida con filosofía. ¡Siempre podría ser peor! Aprende a llevar los momentos malos de tu vida con sentido del humor y serán mucho menos graves de lo que parecen. Un despido, una mala noticia, una ruptura... Si le pones una sonrisa a la vida, los problemas se harán mucho más pequeños.

7. Enamórate de ti

Y por último, quiérete un poco más. Las rupturas normalmente dejan nuestra autoestima en coma, hacen que nos veamos peor, que nos sintamos fatal y que creamos que no merecemos una relación en condiciones. Pues bien, quítate esas ideas de la cabeza. Vales muchísimo más de lo que te crees, y con un poco más de autoestima serás capaz de empezar una nueva etapa sola con energía y optimismo.Cómprate un nuevo lipstick, un esmalte de uñas llamativo, cambia tu look, mima tu piel, mírate al espejo y piensa por una vez en tus virtudes y no en lo que cambiarías y, en definitiva, aprende a quererte un poco más. Eres inteligente, guapa, atractiva, divertida... ¡Valórate! Cuando él se entere, se dará cuenta de lo que ha perdido, pero ya será demasiado tarde, porque para entonces llegarán mil y un chicos más a tu vida y muchos de ellos merecerán realmente la pena.