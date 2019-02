¿Tu pareja te engaña? 7 signos de infidelidad que le delatan

Si tu relación sentimental atraviesa una etapa extraña, estás intranquila y andas con la mosca detrás de la oreja porque tu pareja está “distinta” estate alerta porque puede ser que haya conocido a otra persona... No hace falta contratar al mejor detective privado para desenmascarar a una persona infiel.

1. Pasión por el celular

El teléfono puede sernos de gran ayuda si queremos detectar si nuestra pareja nos puede estar siendo infiel. No es cuestión de revisarle los mensajes y controlar la lista de llamadas (revisar el celular es una ruptura total de la confianza ¡así que ni se te ocurra!).Basta con observar su actitud con el celular. ¿o lleva encima hasta para ir al baño? ¿Controla constantemente si alguien le ha llamado o si ha recibido algún mensaje? ¿Borra la lista de llamadas o los chats de WhatsApp? ¿Recibe mensajes a horas muy “extrañas”?

2. Nuevas reuniones semanales

¿Tu pareja vuelve cada día más tarde a casa alegando reuniones de trabajo imprevistas? ¿Se arregla más de la cuenta cuando antes le daba poca importancia a la apariencia? ¿Han aumentado las quedadas con amigos? ¿Cuando vuelve te detalla todo dónde ha estado, qué ha bebido y con qué amigos en concreto han estado? Si tu respuesta es afirmativa a todas estas preguntas, no es por alarmarte, pero es muy sospechoso que trate de justificar cualquier salida fuera de lo normal... ¿O no?

3. Más autoestima

¿Te llama la atención la nueva confianza que ha adquirido tu pareja en sí misma de la noche a la mañana? ¿Se comporta como si fuera el nuevo Superman? Cuidado, porque un nuevo amor o una relación esporádica con otra persona aportan mucha autoestima.Los cumplidos, la sensación de sentirse querido, la seducción... Todo eso potencia la autoestima de una persona... Aunque claro, todo puede tener una explicación. Puede ser que tu pareja haya leído un libro de motivación y este cambio radical sea el resultado, ¿quién sabe?

4. El sexo ya no es lo mismo

Puede ocurrir que de repente no tenga tantas ganas de tener relaciones como antes, que le cueste más "conectar" contigo o que diga que está cansado... Algo normal si ya tiene sexo fuera y además hay otra persona que le despierta mucho más interés que tú.

5. Amigos esquivos

Cuando una persona es infiel alguien del entorno lo suele saber: amigos comunes, compañeros de trabajo, hermanos... Por este motivo, es probable que se comporten de forma extraña y tensa contigo sin ningún motivo aparente. Te conocen desde hace tiempo y te quieren: la situación no es plato de buen gusto. ¿Cómo comportarse con alguien del que sabes que le están engañando? ¿Se lo dices? ¿No se lo dices?

6. Facturas misteriosas

Viven juntos y las facturas siempre han sido de dominio público. No existen secretos y menos en cuestiones económicas. O eso pensabas... ¿De pronto no hay ni rastro de sus compras? ¿Han desaparecido las cuentas de los cargos de su tarjeta? ¿O has visto un gasto sin justificar?

7. Cargos de conciencia

Si una persona le es infiel a su pareja suele tener un comportamiento diferente. Está intranquila, perturbada y tensa. Además, se ponen nerviosos e irritables si les preguntas qué es lo que les pasa y porqué están tan “raros”. Es totalmente normal, no en vano sabe de sobra que está haciendo algo mal y que te está haciendo daño. Ocultar una infidelidad no es una cosa sencilla porque una pareja se conoce muy bien. Reconocer los signos de infidelidadSi tras repasar nuestra lista de signos de infidelidad has reconocido más de uno en tu pareja, puede ser que te esté engañando. Pero cada persona es única y reacciona de forma personal ante las diferentes circunstancias de la vida. Así que puede ser que tu pareja y tu estéis hechos el uno para el otro y nada ni nadie rompa vuestra eterna luna de miel. ¿Lo mejor? Dejar de leer sobre ello en Internet y hablar con tu pareja.