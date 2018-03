¿Cómo salir victoriosa de un “tenemos que hablar…”?

Nuestra mente está preparada para anticiparse a las amenazas y así poder protegernos de ellas. Un “tenemos que hablar”, en el lenguaje de la mente, es lo mismo que decir: “ prepárate”. Nuestro cuerpo se predispone para la batalla: entramos en un estado de activación corporal, se nos acelera la respiración, aumenta la frecuencia cardiaca, etc. Esto es lo mismo que haríamos si estuviésemos a punto de enfrentarnos a un oso.

Es muy probable que lo que la otra persona quería decirnos no tuviera nada que ver con eso que pensábamos o, en caso de que guardase relación, desde luego que la situación no se parece en nada a la que habíamos imaginado. Entonces, ¿qué? Nos quedamos en un “punto muerto”. Nuestros esquemas se han caído y toma las riendas la parte más primitiva de nuestro cerebro: el cerebro reptiliano. Si alguna vez has dicho algo de lo que luego te has arrepentido, algo que en realidad no piensas, pero que dijiste “en caliente”, eso es precisamente porque “en caliente” quien tiene el control es tu cerebro reptiliano.

Claves para salir airosa

1. Mente abierta, solución disponible

El preámbulo, en este caso, es crucial para el desenlace. Ir con la mente abierta puede suponer un cambio drástico. Al no tener expectativas, al no permitir que la mente se dispare, vamos dispuestas y no pre-dispuestas. Al no tener esquemas, no se podrán romper, y no le cederemos las riendas al cerebro reptiliano. Al mismo tiempo, al no tener esas expectativas, también evitamos crear la situación y caer en la profecía autocumplida. En resumen, estaremos mucho más receptivas y preparadas para actuar. ¿Cómo acallar la mente? Utiliza la respiración. Controlar la respiración es una forma estupenda de controlar la mente. Al acelerarse el pensamiento, también lo hace la respiración. Por eso, una buena forma de entrar por “la puerta de atrás” es aprender a controlar la respiración para pausar el pensamiento.

2. Evita encerrarte en tus pensamientos

¿Alguna vez tras un pequeño diálogo te has dado cuenta de que no has escuchado nada de lo que ha dicho la otra persona? Si la respuesta es “sí” significa que sabes lo que es estar secuestrada por los pensamientos. Este es uno de los grandes obstáculos a la hora de entablar una buena relación con la gente que nos rodea: no prestamos la suficiente atención. La otra persona está dándote mucha información acerca de ella, de cómo se siente, de la situación y de lo que necesita. ¿Cómo puedes darle a alguien lo que necesita si no sabes lo que es? Aprender a recibir todas las señales es uno de los grandes pasos. Cuando practicas la escucha activa la otra persona percibe que estás prestándole toda tu atención, lo que también la pondrá en una buena disposición. Es un círculo más que vicioso, virtuoso.

3. Si buscas el aprendizaje, aprendes por dos

Ya hemos visto cómo actuar antes y durante esta charla tan importante. Pero, ¿cómo actuar después? De todo tenemos algo que aprender. Y, si buscas el aprendizaje, descubrirás el sentido; porque todo lo que sucede, conviene, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Esta conversación tan importante es una oportunidad para avanzar un poco más. No la dejes escapar; está en tu mano. ¡A por todas!