20 señales que te dirán si es el amor de tu vida

Tanto si llevas un mes, como si un año o toda la vida con tu pareja, seguro que te has preguntado muchas veces ¿cómo saber si él es el amor de tu vida? ¿Siempre está contigo cuando más lo necesitas? ¿Te encanta demostrarle tu amor y él no para de hacer lo mismo contigo? ¡Te damos 20 claves para que descubras si estás enamorada y si él es tu chico perfecto!

Descubre cómo saber si es el amor de tu vida a través de estas 20 claves. ¿Cumplirá tu pareja todos los puntos? Y ojo, ¿los cumplirás también tú?

1. No piensas en tu ex

Has cortado todos los lazos que te unían a tus ex novios, sin siquiera pensarlo. Ya no los necesitas en tu vida.

2. No necesitas hablar

No hay momentos incómodos. Te encanta hablar con él, pero también disfrutáis del silencio.

3. Te hace sentir bien

Todos nos volvemos un poco locos a veces, pero él te hace sentir increíblemente normal. Y siempre sabe hacerte sentir mejor cuando estás triste.

4. Puedes ser tú misma

Te ha visto en tus mejores y tus peores momentos, y no ha cambiado su opinión sobre ti. No te da miedo que te vea recién levantada o que te escuche roncar.

5. No hay fantasmas en tu relación

No es celoso. Confía en ti. No se enfada cuando un chico te mira. Intenta atraer tu atención. Sabe que tú solo le quieres a él.

6. No revisas

"Revisar" no es una palabra que entre en tu vocabulario. Confías en él completamente y no necesitas ver en su cartera o en su correo cuando él no mira. ¿Y mirar su cuenta de Facebook? Ni se te ha pasado por la cabeza.

7. Eres su prioridad

Hace cosas por ti que no haría por nadie más. Te acompaña a donde necesites igual que tú haces lo mismo por él. O accede a ver películas que nos gustan y que a ellos no suelen gustar tanto, y siempre lo hace con total predisposición. Y eso es mucho sacrificio, sobre todo si te encantan las películas de amor... ¡Hay infinitas!

8. Está ahí cuando lo necesitas

Tu chico siempre está contigo cuando más lo necesitas, sin necesidad de habérselo pedido. Cuando tienes que visitar a un familiar en el hospital o tienes una crisis en el trabajo, él siempre está a tu lado, apoyándote.

9. Sabe calmar las aguas

Te hace sentir bien porque se centra en la solución en vez de en el problema. Así que si no están de acuerdo en algo y él se preocupa más por terminar la discusión que por llevar la razón, has encontrado el hombre perfecto.

10. Entiende la importancia de la familia

Va contigo a visitar a tu abuela, y lo hace con una sonrisa. Nunca se queja cuando sus suegros vienen a casa y te apoya en todo momento cuando se trata de algo relacionado con tu familia o amigos.

11. Sabe lo que es importante para ti

Las cosas que crees que debes discutir en una relación seria son cosas que con él han pasado naturalmente. Cuando le dices que vas a correr una maratón en otra ciudad, no pregunta si tiene que ir contigo, te dice que estará esperándote en la meta.

12. No es como esperabas

Física y emocionalmente, él no es exactamente lo que tú habías imaginado como tu hombre perfecto a lo largo de tu vida. Y no te importa en absoluto.

13. No hay palabras suficientes...

Literalmente, no puedes decir "te quiero" más veces. Y no importa cuantas veces lo digas, nunca es suficiente porque lo quieres tanto que sientes que tu corazón va a explotar. Y se esfuerza por hacerlo cada vez de forma diferente...

14. Nunca te habías reído tanto

Puedes ser tú de verdad. Nunca te habías divertido tanto con alguien como lo haces con él.

15. Es tu fan número uno

Te dice a menudo lo talentosa, guapa, lista y fuerte que eres. Y siempre te anima cuando necesitas un empujón. Y podría hacer suya alguna de estas frases tan románticas.

16. Sabes que podrías estar sin él...

... Pero no quieres. El verdadero amor es cuando no hay una relación de dependencia hacia el otro, sino cuando aún siendo consciente de que podrías llegar a hacer tu vida sin esa persona, simplemente asumes que eres más feliz con él y que quieres estar a su lado.

17. Nadie te conoce como lo hace él

Puedes contarle todo. Confías en él totalmente y quieres que te conozca de verdad.

18. Le tienes en un pedestal

Crees (y sabes) que es una persona maravillosa y te inspira para ser la mejor versión de ti misma.

19. Hace que los días malos mejoren

Si has tenido el peor día de tu vida, y aún así te mueres de ganas de ir a casa a verle, es él.

20. ¡Nunca te habías sentido así!

Esta relación es diferente a todas las demás. Puede ser que sea distinta de una forma que no puedes explicar, pero no pasa nada, sabes que él es el amor de tu vida.