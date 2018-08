10 trucos infalibles para saber cómo seducir al chico que te gusta.

Parece que los hombres siempre tienen que ser los primeros en dar este paso, es algo que llevan innato, pero nosotras también podemos hacerlo! Por qué no ser nosotras quienes nos acerquemos a ligar con ese chico que nos ha llamado la atención tomando unas copas con nuestras amigas, en una fiesta o ¿por qué no? En el trabajo… Atrévete y lánzate a seducirle. Como dice el refrán: “Quién no arriesga no gana”… ¡Anota estos diez consejos para saber cómo seducir!

1. Cómo seducir a un hombre: date a conocer

Si te has planteado por fin sentar la cabeza y comenzar tu vida amorosa en pareja con ese chico que tanto te gusta has de saber que quizás tengas que dedicar algo de tu maravilloso tiempo en seducir a tu hombre y por fin conquistar a ese chico. Es fundamental que él sepa que "estás ahí" es decir, que "existes". Preséntate o, si en tu situación resulta muy obvio, asegúrate de que cuando estés cerca de él haya contacto visual entre ustedes . Es crucial introducirte en su radar de acción por insignificante que pueda parecer el encuentro. Recuerda siempre esta máxima: “Roma no se construyó en un día”.

2. Cómo seducir a un hombre: la base de una relación

Una vez que el contacto entre los dos existe, es hora de comenzar a construir una relación. Hacer pequeñas bromas es la mejor manera para ir cogiendo confianza. Si además las entienden sólo ustedes, mucho mejor. Para empezar a saber cómo seducir a un hombre, saca el tema de cómo sería tu chico ideal y defínele a él, ayúdense mutuamente a luchar contra la dura batalla de la dieta, comenten la última locura de su jefe. Verás como en seguida se crea complicidad entre los dos. Otra buena idea para saber cómo seducir a un hombre es que vayan al cine o vean alguna película de risa para descubrir si comparten el mismo sentido del humor.

3. Cómo seducir a un hombre: el misterio es tu mejor aliado

Al principio, no expongas mucho sobre ti misma. Los hombres encuentran fascinante el misterio en una mujer (y nos ocurre lo mismo a la inversa), ya que les permite imaginar miles de cosas. ¿Todavía no sabes cómo seducir a un hombre? La imaginación es el arma más poderosa para saber cómo seducir a un hombre. En el juego de la seducción y la curiosidad que él sienta por ti desencadenará su posterior interés en conocerte.

4. Cómo seducir a un hombre: estimula el contacto físico

Es una realidad psicológica que el contacto humano nos hace sentir mejor y con mayor cercanía a las demás personas y cómo arma para seducir a un hombre es siempre positivo. Cuando tocas o rozas discretamente a un hombre, crearás un vínculo con él. Aprovecha la oportunidad de tocarlo cuando hablas con él, pero de forma sutil. Un roce de manos, una palmada en el hombro, una caricia en el brazo... son gestos cruciales para saber cómo seducir a un hombre. No queremos invadir su espacio personal, ya que muchos hombres se sentirán 'intimidados' si ven que somos nosotras las que damos el primer paso, pero el contacto físico a la hora de saber cómo seducir a un hombre hará que su relación suba un peldaño más.

5. Cómo seducir a un hombre: presume de ti

Las mujeres naturales y sin complejos enamoran a los hombres. ¡Muéstrale lo maravillosa que eres! Para ayudarte a saber cómo seducir a un hombre te ayudará dejarle saber lo interesante y divertida que es tu vida, y lo a gusto que te sientes contigo misma. Hazle que se sienta celoso de tu tiempo libre y de tu seguridad y que sienta la necesidad de querer compartir más momentos junto a ti. Así que relájate, no finjas, sé tu misma, y hazle sentir de forma sutil que una mujer como tú necesita a alguien exactamente como él.

6. Cómo seducir a un hombre: escúchale

Muchas veces es mejor callar, escuchar y hacer sentir a tu compañero que le prestas toda tu atención. Averigua qué le gusta hacer. Cuáles son sus sueños, anhelos, metas... Sólo sabiendo cómo piensa y cuáles son sus motivaciones crearás espacios donde poder compartir mutuamente pensamientos, emociones, y experiencias

7. Cómo seducir a un hombre: Comparte hobbies

Para que la relación se vaya desarrollando y afianzando es importante que sepas si tienen intereses en común. No tiene ningún sentido fingir que te gustan sus mismos hobbies si en realidad no es así. Permanece atenta hasta el más mínimo detalle de sus conversaciones porque te pueden servir de mucha ayuda para llegar a saber qué es lo que le gusta hacer.

8. Cómo seducir a un hombre: la técnica del espejo

Hay una simple verdad en temas de seducción: nos atrae aquello que es similar a nosotros. Por ello, si imitas ciertos movimientos o posturas que el hombre haga cuando estás hablando con él, lograrás captar su atención. Si ves que se toca el cabello, segundos después haz lo mismo. Si toma cierta postura al hablar, entonces imítala. De forma inconsciente, él pensará que te pareces mucho a él. Como siempre, intenta ser sutil.

9. Cómo seducir a un hombre: el poder de una mirada

Los ojos son el espejo del alma. Las palabras engañan o engatusan, pero los ojos siempre dicen la verdad. Tu mirada muestran tus sentimientos sin que puedas evitarlo, y será ella la que indicarán a esa persona que estás interesada en él. Mírale a los ojos. La mirada seduce. Además, derrocharás seguridad y confianza en ti misma si logras mantener el contacto visual.

10. Cómo seducir a un hombre: siempre perfecta

Si te arreglas demasiado todos los días se lo pondrás bastante difícil a la hora de que se imagine cómo será tu look en una fiesta o en una cita a solas. Muchas veces menos es más. Una buena solución es que vayas casual pero al mismo tiempo elegante. Que parezca que no has tardado mucho en arreglarte para ir a trabajar porque no te hace falta nada en especial para estar así de estupenda a diario.