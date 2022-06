¿Cómo identificas si tu pareja es tóxica?

Siente celos de personas con las que mantienes una buena relación de amistad o familiar.

Saber detectar lo que no va bien en una relación de pareja es el primer paso para salir de estos círculos afectivos tan dañinos. Las relaciones de pareja son, en ocasiones, complicadas. Sin embargo, hay romances en los que uno de los integrantes o ambos tienen conductas que pueden llegar a suponer un problema psicológico y emocional para la otra persona, que no es consciente de que está viviendo una relación tóxica de pareja, llegando a justificar y a normalizar dichas actitudes.

En las siguientes líneas, te comentamos algunas actitudes y comportamientos que pueden dar indicios de que estás en una relación tóxica:

-Le molesta que salgas con tus amigos o hagas planes por tu cuenta.

-Le molesta que no dependas de él o ella para hacer tus planes.

-Le molesta no tener acceso a tus objetos personales.

-No respeta tu privacidad.

-Le molesta que tengas tu intimidad.

-Siente celos de personas con las que mantienes una buena relación de amistad o familiar.

-Te controla tus movimientos y tus horarios.

-Te hace de menos, te manda callar, te hace sentir que lo tuyo es menos importante.

-Te hace sentir que sin él o ella no serías menos de lo que eres con él o ella.

-Te cuestiona continuamente.

Te chantajea emocionalmente.

-Te sobreprotege

-Las discusiones acaban cuando tú cedes o te hace culpable y responsable de sus problemas.

Si reconoces alguno de estos comportamientos por parte de tu pareja o por parte tuya, es momento de que sepas que estás en una relación tóxica. Pero no todo está perdido, la ayuda de un profesional te podría ayudar a darle un revés a esta situación.

Para la Psicóloga Clínica, Lizmaineth Hernández, la manera de identificar una relación tóxica es que el amor no duele y cuando duele, no es ahí, porque es tóxico.

Manifestó que para salir de este tipo de relaciones muchas veces las personas deben armarse valor y dar la espalda, no mirar atrás y seguir adelante. Además, que en muchos casos la ayuda de un terapeuta es esencial.

Por su parte, Melba Stanziola, quien es doctora en Psicología Clínica y Directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Panamá, señaló que muchas veces las personas inician una relación y no se dan el tiempo de conocerse.

Ante la interrogante sobre si una persona con este tipo de comportamiento puede cambiar, Stanziola respondió que sí.

“La persona si puede cambiar, pero, primeramente, debemos ver su historia, debido a que muchas veces se debe a los patrones de crianza. Como por ejemplo, personas que vienen de un modelo de padres disfuncionales en donde la relación está rota, se gritan, se pelean, no resuelven conflictos, la comunicación no fluye y no hay acuerdos. La persona va aprendiendo que esa es la forma normal de llevar una relación de pareja. Desde ese punto de vista, la persona sí puede cambiar sometiéndose a un tratamiento donde pueda comprender que su conducta es anormal”.

Agregó que en ocasiones se dan situaciones en donde las personas nunca han experimentado este comportamiento y de repente pudo haber sufrido un accidente, teniendo como resultado un deterioro en alguna región del cerebro, sobre todo en la región orbito frontal y la persona ya no tiene control sobre los impulsos. Por ejemplo, la persona que no tiene control de la ira. Si la pareja va a terapia, puede solucionar la situación.

Por otro lado, ante la interrogante de qué hacer cuando la víctima siente culpabilidad, Stanziola respondió: “En este caso la persona que se somete a un hostigamiento muy fuerte generalmente la mujer, aunque hay casos de hombres, la mujer se hace sumisa, se imposibilita para actuar a su favor por miedo y comienza a sentir que es la responsable.

“He tenido pacientes que me dicen: doctora, es que no sé qué estoy haciendo, porque algo debo estar haciendo para que él este actúe así. Esa persona que empieza a sentirse así, debe recurrir a buscar ayuda y salir de esa relación tóxica con ayuda de terapia”.

A su vez, consultamos con Hernández y Stanciola si están ligadas las relaciones tóxicas a lo que es la violencia de género, a lo que respondieron:

“Puede ser un foco, hay que estudiarlo. Porque cada caso, aunque tenga las mismas conductas observadas, no necesariamente tiene la fuente de origen, hay que estudiar cada caso en particular”, sostuvo Stanziola.

En tanto que Hernández acoto: “En cierta medida pudiera considerar como especialista que hay un 50 y 50 porque hay niveles de toxicidad que no caen en violencia de género visible, sino en la posológica”.

A continuación te compartimos algunos tips brindados por las entrevistadas sobre qué hacer para salir de una relación tóxica:

- Hablar con una persona de confianza.-No quedarse callado u callada y hablar con alguien que te brinde luces de cómo salir de ese círculo, porque en esos momentos la persona no tiene ventana, no sabe por dónde tomar.-Aunque suene egoísta, concéntrate en primero tú, segundo tú y tercero tú, porque si no estás bien nada en tu entorno lo estará.-Saber hacer poner un stop.-Pensar en que tienes que respetarte porque nadie lo hará por ti.-Tras una ruptura, evitar engancharte inmediatamente en otra relación.-Dedicar tiempo a sanar para evitar engancharte con el mismo patrón.