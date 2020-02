Diez regalos que no fallan en San Valentín

El Día de San Valentín es el momento perfecto del año para demostrarle tu amor a esa persona especial con un hermoso regalo. Sin embargo, nunca debes olvidar que lo verdaderamente importante es la intención, aunque no siempre está de más sorprender a tu persona favorita.Si se te han acabado las ideas y no sabes qué regalar, te proponemos algunos regalos que seguro que no fallan.

Un oso de peluche nunca falla

Los osos de peluche son uno de los regalos clásicos para regalar el Día de San Valentín. Pueden ser chicos, medianos e inmensos. Sí quieres impresionar a tu chico o chica regálale los inmensos, a las personas les gusta presumir. Puedes agregarle una caja de chocolates.

Productos de belleza

Un excelente regalo para mujer son los productos de belleza, ¡y aquí sí que los hombres tienen para elegir! Maquillaje, productos para el cabello, para el rostro, para la piel, perfumes, esmaltes de uñas.

Rosa conservada en vidrio

Una rosa preservada en frasco de vidrio bajo una técnica especial para mantenerla fresca, suave y bonita por tiempo de entre tres y cinco años, llamándola Flor Eterna. Con este regalo, esa persona especial te tendrá presente pues debe colocarse en un sitio especial lejos de hostilidades. Sé inolvidable con este detalle que transforma la clásica rosa en un detalle duradero.

Cartera

Mítico e insustituible regalo para esta fecha tan señalada. Pocas veces los hombres salimos a comprarnos carteras, por lo que nuestras parejas deben asegurarse de que siempre llevemos una para llevar los billetes. ¡Ojo, las billeteras y cartera no se obsequian vacías!

Chocolates

Otro regalo clásico y acertado para San Valentín son los chocolates. Cuando hablamos de chocolates, no son cualquiera, ánimos señores hagan el esfuerzo de regalar un buen chocolate.

Perfumes

No todos los regalos para San Valentín tienen que ser románticos o "cursi". Un regalo que siempre es bien recibido es un buen perfume. Seguro conoces la fragancia favorita de tu novio (a), así que puedes encaminar tu obsequio por ese lado.

Joyas

El Día de los Enamorados es una fecha ideal para regalar una buena joya. Tienes varias opciones para elegir: anillos, pendientes, colgantes, pulseras... Lo que tu persona amada use más.

Ramo de rosas o diversas flores

Y que siga siendo el número 1 por mucho tiempo. Nada como tener un ramo de rosas rojas (o blancas) en casa como símbolo del amor. Quizás sea de los menos prácticos de la lista, ya que acaban marchitándose en poco tiempo, pero cuando te cautivan a ti y al que está cerca de ti.

Desayuno o cena

Que sorprendas a tu pareja con un desayuno preparado por ti no tiene precio, seguramente es una prueba de fuego que demuestra cuanto lo (a), amas. Pero, si no sabes ni freír un huevo, invítala (o), a cenar y a pasar una buena velada romántica en un buen restaurante.

Arreglo floral comestible

Últimamente se ha puesto de modas regalar arreglos florales comestibles, ojo no son flores reales, sino que son frutas diseñadas en forma florales. Definitivamente este será un detalle inolvidable y delicioso.