Acusan a ex de Vlady de Calle 7 de interesada

Este fin de semana el escuadrón indestructible de Calle 7 Panamá Mayron, Rafe, Jean y Vlady se fueron de viaje para Medellín, Colombia y resulta que la ex de Vlady también publicó unas imágenes en el aeropuerto camino a dicho lugar y eso hizo que los seguidores del negro sacaran sus conclusiones de si volvieron o no.

¡Ah! Y no solo eso porque la acusaron de solo anda detrás de él por los 7 mil dólares que ganó en Calle 7 Panamá, pero no, Loen salió en defensa propia y publicó en sus historias el fondo de su cuenta de ahorro con 20 mil dólares y mencionó que aunque sabe que con eso se expone a robos, era la única forma de que la gente no la ligue con la plata de Vlady, ella sabe que no son de ella y demostró que tiene lo suyo para mantenerse. ¿Peligroso no?

"Hasta este momento me dejan de importar lo que quieran pensar. Creo que ya deben estar claros que no estoy detrás de ningún dinero. Gracias a Dios tengo dinero parar mi y para mi hijos que están metidos en el baile. Si yo voy a estar (porque no voy a aclarar) con alguien créanme que no es por necesidad", concluyó.