¡Bugaman defiende a su novia de los "haters"!

A Bugaman no le interesa lo que opinen de su novia, Kathiie Pauline, a él le gusta y punto. Y eso lo dejó bien claro en redes sociales tras una lluvia de ataques que tuvo su pareja al subir una foto con un escote pronunciado mostrando sus atributos.

"Gracias a Dios tengo una mujer que lo tiene todo mientras las dolidas sufren, si a mi no me molesta que sufran las malditas marginales. Mami te amo. Feliz HBD bb, me Gustan Tu hermosos senos, no me gustan las t... estrelladas", mencionó bajo dicha publicación.

¿Para qué fue eso? Los comentarios empezaron a caer y éste agregó: "Xuso la vaina ta hat. Me gusta esto es diversión para mi, ha, ha, ha. Es mas vamos a hacernos unas fotografías en bolas porque mi bb ta bien f... wena y no tiene el cuerpo como un cuaderno de doble rayas".

Incluso también dijo que al que le molesta, que se pudra en el infierno y se queme por marginal y pobre. ¡Que fuerte!