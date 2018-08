¡CANDY PAMELA NO PRETENDE QUEDARSE ESTANCADA!

La que se comprometió y la dejaron por supuestamente una infidelidad fue Candy Pamela, que según contó a los medios todo fue una confusión. Debido a ésto la gente ha estado más pendiente de lo que hace y deja de hacer y ya la misma puso su "stop" en redes sociales.

"Dentro de una sociedad patriarcal, binaria, heteronormativa y machista como lo es mi bello Panamá, surgen situaciones en donde la gente dispara antes de preguntar... Anoche era mi cumpleaños, y de feliz no tuvo nada por todo lo que está ocurriendo actualmente en mi montaña rusa llamada vida", mencionó.Y es que estando con su hermano, salen fotografías, comentarios y mensajes directos atacándola por salir con un hombre que no sea su exprometido, pero ella agregó: ¿Y si es así que?¿ Quien dispone el tiempo para superar una relación?Según Pamela le molesta que la vinculen sentimental o sexualmente con quien sea que la vean, ya que ésto puede afectar severamente su vida profesional, siendo una persona que se reúne con clientes para contrataciones o canjes publicitarios, ¡Mira!, y a la vez temE por mi seguridad, ya que al reunirse con sus amigos puede que sea expuesta de una manera violenta como lo fue el circo de sus "supuestos amantes"."El punto es que vayan acostumbrándose porque no soy de esas que andan con la cabeza hacia abajo después de perder, yo me levanto, me retoco el maquillaje y sigo, algo que he aprendido en éstos recién 25 años es que la gente para bien o para mal siempre hablaran pero cónchale, salgan de ese papel de paparazzi y dejen a la gente vivir y socializar con quien les plazca...", concluyó.