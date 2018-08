¡Duffus arremete contra presentadores del espectáculo!

¡Que trepa que sube mi amora! Duffus tenía rato que no opinaba sobre una nota en específico, pero ya está de regreso y con todo. Resulta que subió dos post dándole duro a algunos famosos presentadores en el medio del espectáculo que aunque no los etiquetó, todo apunta son: Franklyn Robinson, Kathy Phillips y la Sra. Dezdy (Gadiel Lassonde).

"Como dice el dicho 'no hagas lo que no te gusta que te hagan'. Esta gente de los programas de farándula son una vaina, cuando tienen que crear contenido no les importa a quien avergonzar con tal de tener la mayor cantidad de audiencia. Ahhh, pero ahora cuando les viene el pa' tras de la gente, ahí son los más profesionales, los más sentimentales, los más ofendidos, diplomas por aquí, diplomas por allá, los que quieren hacer el post más larga explicando todo letra por letra y bla bla bla, todo menos quedar mal", fueron sus palabras.

Poco a poco fue desglosando a quienes iba dirigido el mensaje y como no hubo mención alguna, muchos analizaron palabras:

"A uno le dicen que es feo y homosexual (lo cual no es ninguna menrtira) se le ocurre la brillante idea de 'vetar' a la otra cual dueño de la 'fama' de la gente en Panamá", obviamente se trata de Franklyn Robinson por el tema de "La polla", Assilem y su choque con los medios luego de su cumpleaños.

Por otro lado mencionó a una que según él la revientan como piñata y hace un escrito que solo le faltaron lagrimas en el pie de foto de una de sus imágenes y colocó: "no puedes decir que no revientas a la gente en un programa que se dedica a eso", ¿será que tiene o no la razón?. ¡Bueno! La del escrito fue nuestra "curvy" Kathy Phillips quien hablaba en la tarde acerca de los "haters".

Y último agregó: "Al otro lo ven agarrando bus, caminando y hace una conferencia de prensa para justificar porque estaba caminando y en metro bus y hasta el diploma. son todos unos suaves", ¿adivinan quien es?, claro, la Sra. Dezdy.

Solo uno de estos respondió al cierre de esta nota, Franklyn Robinson quien tiró: "Chuzo hoy es viernes de beber y mi negro rico Duffus amaneció más hormonal que 'Fiona' cuando estaba preñada de 'Shreck'". Y copio lo que le mandó a su inbox: "Etiquétame no seas liso jo, ¿quién te dijo, dónde viste, dónde leíste o cuándo yo dije que la veté por que me dijo eso?. Nunca. Tu estás suponiendo eso y no fue la realidad". PUNTO Y APARTE. Ahora solo falta ver que opina Kathy y la Sra. Dezdy.