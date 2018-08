¿Embarazada? No señores, Nikeisha está enferma.

Algunos se preguntan que pasa con Nikeisha que ha estado ausente en Calle 7 Panamá, pero aclaró que no está golpeada ni le tiene miedo a Yoani. Simplemente está enferma un virus que la tendrá fuera de competencia por unos días.

"Al mal tiempo, buena cara. Salí positivo al virus Mononucleosis infecciosa, lo cual me prohíbe tener exigencia física por unos días y no solo eso, también me mantiene en cuarentena porque es sumamente contagiosa", mencionó en sus redes.

Otra cosa, la misma llegó con toda la intención de competir, pero el paramédico que la asistió le dijo que tenía una fiebre muy alta de 38° y no podía competir así.

"No entiendo ahora uno no se puede enfermar por que de una vez dicen 'Esta embarazada', ¿es en serio', y si fuera así, ¿qué?. Y lo ponen como lo peor mínimo estar en estado es una tragedia. Ya ni un virus nos puede dar.", concluyó.