¡FERGIE NO HARÁ PÚBLICO EL ROSTRO DE SU HIJA!

Luego del nacimiento de la pequeña de Fergie Vergara, Eleanore Antoinette, sus seguidores la han cuestionado por no mostrar el rostro de su hija, pero la hermanita de Big Brother que nunca se queda con lo que piensa entre pecho y espalda, soltó su pa' tras.

"Algunas personas me dan sus bendiciones y buenas vibras... agradecida con ello! Y las recibo con mi corazón abierto. Mientras que otros solo piensan por qué le tapo el rostro a mi hija, pero por qué debería hacerlo si es "MI HIJA", no la de ustedes, ¿entonces qué? tengo que publicarla porque sí, para llenar su morbo con humillación, con crítica ¡Pues no!", fueron sus palabras.

Según cuenta vienen con el temita de, pero si eres eres figura publica y para ella es como que: figura publica de la sh... (Inserten voz de sarcasmo).

"Mi hija no es un objeto con el cual se puedan divertir. He visto como de manera tan malvada hacen comentarios para los bebés de algunas personas conocidas aquí en Panamá. son crueles, son malos, muchos de ustedes tiene ese corazón negro y podrido", concluyó.

Y con respecto al nombre, hará caso omiso, ya que solo ve personas con nombre corriente comentando y criticando el de su bebé. Cuando le escriban en instagram con nombres brutales, solo tal vez, les tomará en cuenta. Aunque lo duda.