¡BAD MEDINA SE CONVIERTE EN EL QUINTO JURADO DE LIZA HERNÁNDEZ!

A la bella doradita le tocó personificar en este primer "show" de Tu Cara Me Suena TVN a Beyonce señores y la verdad es que no le fue nada mal, por lo menos el 4 no se llevó.

Michos de los que estaban presentes aseguraron que en cuanto a baile lo hizo muy bien, pero que quizás le falto más con el tema del canto.

Sin embargo, ya nos imaginábamos que Liza Hernández tendría un 5to jurado internacional, nada más y menos que Bad Medina, quien debajo de un pos publicado en la cuenta del periódico Día a día comentó: "Beyonce? Cantó? La burla". ¡Ups! Que fuerte, la Doralie está que no suelta a nuesta panameña.