¡NACIÓ LA HIJA DE FERGIE VERGARA!

Cada bebé trae consigo una nueva bendición al mundo y la que se encuentra más bendecida que nunca es la hermanita de Big Brother, Fergie Vergara.

Su pequeña nació a las 8:26 a.m. rodeada de sus padres y amistades más cercanas. Como nosotros no nos podíamos quedar atrás, le mandamos al padrino oficial de parte del wichi, Stevens Joseph con regalito y todo, pero no pudo verla porque no tenía las visitas restringidas.

A pesar de que no estaba recibiendo visitas, una amiga cercana nos comentó que estaba contenta por el nacimiento de su alegría. Lo que si es que se sorprendió porque intento mantenerlo todo bajo secreto, pero bueno, como les dije, nosotros estabamos enterados de todo.

Incluso el parto estaba programado y fue por cesárea, posiblemente tendrá salida para el fin de semana. Lo importante es que la bebé está bien de salud y que ahora se dedicará a su mejor profesión, ser madre.