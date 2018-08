¡PATTY CASTILLO Y EDNITA NAZARIO SON AMIS!

Hay historias que marcan como la de Patty Castillo quien realizó un post en redes hablando de cómo superó cierto momento difícil en su vida usando el vestido de novia de hace 7 años que uso en su boda por la iglesia.

¡Aja! Así como lo oyeron. El 20 de agosto desde hace 7 años se ha convertido en una fecha importante para Patty. "En el 2011 me casé por la iglesia y aunque parezca muy dramático subir una foto así; con el vestido de novia (el que lucí hace 7 años) hoy celebro la oportunidad que me da la vida de tener una nueva oportunidad y es por eso que SIEMPRE la recuerdo, no como un momento negativo de mi vida, muy por el contrario, una experiencia muy fuerte que me hizo abrir los ojos y agradecer por tener el chance de pasar la página y escribir muchos más capítulos de mi vida; más clara de lo que quiero, segura de lo que no quiero y agradecida por todas las cosas maravillosas que tengo", fueron sus palabras.

Según cuenta, la intención es ayudar a aquellos que están pasando por algún momento difícil en su vida, una relación amorosa que les hace daño o se termina, una amistad que te falló, algún problema con tu familia, en tu trabajo o quebrantos de salud. El mensaje es que todo pasa, todo tiene solución.

"Busca la ayuda necesaria y pídele a Dios, al universo que te ayuden a encontrar el camino correcto y te dejen disfrutar de este mundo maravilloso. Al final, salí adelante y superé una de las situaciones y etapas más difíciles que me ha tocado atravesar", concluyó.

Y para que se queden con la boca abierta tal parece que es ami de la cantante y productora, Ednita Nazario, quien le comentó: "Mientras mantengas tu corazón abierto y encuentres las lecciones en los momentos difíciles. La vida siempre te recompensará con luz".