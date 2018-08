¡PENEDO SE RETIRA DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ!

Fueron muchos los años que el guardameta Jaime Penedo, compartió con la Selección Nacional de Panamá y hoy, 16 de agosto del 2018, nos sorprendió con la noticia de que ya no estará más e hizo su retiro oficial a través de su cuenta de instagram con el siguiente comunicado:

"Retiro Oficial de la Selección Nacional de Panamá. 16-Agosto-2018. Fue un completo honor representarte, eres y serás siempre mi mayor orgullo. Agradezco a cada persona con quien comparti a lo largo de este camino: técnicos, trabajadores y por supuesto a mis compañeros en el equipo nacional. Desde ahora te vere desde afuera, no solo eres una camiseta, eres el orgullo de un país, la alegría, la tristeza y el sueño latente de un pueblo que te quiere ver triunfar siempre. A todo Panamá gracias, me siento muy honrado por todo su cariño y respeto, es imposible plasmar todo mi agradecimiento y aprecio en estas líneas, he pasado junto a ustedes momentos únicos e irrepetibles 💪🏾❤🇵🇦.Me despido de ti y de toda esa afición que te ama.

Copa Centroamericana ⁃ Campeón 2009 ⁃ Sub campeón 2007 ⁃ Tercer lugar 2011 - 2014 ⁃ 2 Guantes de Oro 2011 - 2014.

Copa Oro ⁃ Sub campeón 2005 - 2013 ⁃ Tercer lugar 2015 ⁃ 2 Guantes de Oro 2005 - 2013

Clasificación Copa América Centenario USA 2016.

Clasificación Copa del Mundo Russia 2018 - Top Saves WC Russia 2018. Nro. 20/40 ( fifa.com) Prov. 15:33"

Jaime M. Penedo Cano".

Seguido a ésto varios famosos como Natalia González, Ricardo Icaza, Patricia De León, hasta su propia esposa le mandaron mensajes agradeciéndole por representarnos y siempre dejar nuestra bandera en alto.

Te extrañaremos Penedo.