Rake Martínez habla de la pornografía Vengativa

La modelo Rake Martínez habla de el porno vengativo en sus redes sociales, luego de que este fin rodara en diversos grupos de Whatsapp un video subido de tono con una acción que es natural en el ser humano.

¡Ojo! Lo que no es normal es ver a una sociedad que alimenta el morbo y lo comparte, practicamente esta fue la molestia de la venezolana residente en Panamá y mencionó: "En estos días han estado pasando un video como en muchas otras ocasiones de una chica teniendo relaciones sexuales con su pareja y me han sorprendido un par de cosas: me han enviado "screenshots" (captura) de grupos de WhatsApp donde se han enviado y me ha sorprendido gratamente haber visto hombres condenando esta acción, pero pero también he visto los mismos "screenshots" (captura) de mujeres hablando de que eso no importa, que eso va pasar, de que eso se va a borrar pronto, de que seguramente se lo busco, que por qué se dejó grabar y quiero dejarles claro que pase lo que pase la víctima nunca tiene la culpa".

Según Martínez nadie tiene derecho a divulgar tu vida privada, incluso compartió algunos artículos, códigos y leyes donde se habla de este tema. Aparte critica que siempre al ser enviado este tipo de contenido, todo el mundo habla de la mujer, pero nadie se pregunta por el hombre, ni por quién lo grabó y para dicho acto se necesitan dos.

"Dejen de mandar este tipo de cosas son cosas privadas, la chica no tiene la culpa, no te gustaría que te pasara, bastantes páginas en Internet hay para ver este tipo de cosas... Lo que están haciendo es algo que todo el mundo hace,;el problema está en enviarlo, en divulgarlo sin permiso", concluyó.