¡SHELDRY SE GRADUÓ DE LA UNIVERSIDAD!

La modelo panameña y Miss Panamá 2011, Sheldry Sáez se graduó de la Universidad con el título de Licenciada en Mercadeo y Publicidad. La misma empezó a sus 18 años con una beca, ya que ocupaba puesto de honor en secundaria, pero este regalo lo perdió porque no fue posible llevar su plan de estudios al pie de la letra.

La razón fue que en el 2011 participó en el Miss Panamá, así que esta fue la razón por la que pospuso los estudios por un tiempo. Y más que después de asistir a dicho concurso se les abrió un mundo de oportunidades. "Los 20 años ya no son como antes. Años atrás un joven de 20 a 25 años vivía en casa con sus padres, se dedicaba a prepararse y no se metía en asuntos de adultos. Hoy, a los 20 años, ya eres un adulto porque el mundo va muy rápido y la tecnología nos exige ir a tal velocidad", mencionó en uno de sus post en redes.

Han pasado 8 años y finalmente logró este requisito que la sociedad te pide: tener un título universitario. Incluso aseveró que fue cuestionada durante el tiempo que no había culminado su carrera; sin embargo, estaba segura de sus decisiones.

"No abandones tus estudios y con esto me refiero a: toma seminarios cada vez que puedas para que te actualices, lee, aprende de los demás, y NO TE DETENGAS", concluyó.