¡Se pega la moda del 'Mantel Challenge'!

A la gente no se le va una y menos con los "outfits" de nuestros famosos del patio. Después de los tan pegados "Corti Challenge", tenemos lo nuevo en moda "Mantel Challenge".

Y es que arrancó Cuna de Acordeones donde la presentadora Massiel Rodríguez sorprendió con un vestido de flores bastante original de diseñador, pero donde se usaron dos tipos de telas diferentes.

Como la maldad no tiene límites, los "haters" empezaron a compararla con manteles y demás, pero la presentadora no se quedó callada y agregó: "A mi me encantan. Para gustos los colores".