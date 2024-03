¡La eliminó de su vida! Esposo de Nataly Umaña borra todas las fotos con ella en Instagram

Colombia/La historia de amor que están protagonizando Nataly Umaña y Miguel Melfi, desde hace algunos días, en La casa de los famosos Colombia, no solo está generando repercusiones al interior de la competencia, donde sus compañeros han empezado a especular sobre una posible relación; sino que también fuera del reality están causando consecuencias, principalmente, protagonizadas por el esposo de la actriz, con quien lleva casada 11 años.

Los participantes han pasado 20 días en total aislamiento del mundo exterior, lo que ha provocado que sus emociones estén a flor de piel, y la convivencia sea más cercana.

Ha sido el caso del panameño y Nataly, quienes han mostrado con el paso de los días, un acercamiento muy íntimo.

El amor entre Nataly Umaña y Miguel Melfi

Lo que empezó como una "bonita amistad" parece que ha ido trascendiendo. Al inicio solo se veía entre ambos una cercanía con miradas coquetas, que escaló a uno que otro abrazo y besos disimulados.

Por su lado, Miguel Melfi desde el inicio de la competencia, aseguró que Nataly Umaña es una mujer hermosa que le llama mucho la atención y que le gustaría conocer a fondo.

Cabe resaltar que, el panameño antes de ingresar a la competencia, declaró que no iba con ningún "amarre amoroso", y que estaba abierto a cualquier relación que se cruzara en el camino.

Aunque, en los primeros días Nataly mencionaba que solo veía al cantante panameño como un hombre para entablar una amistad, durante la última semana sus acercamientos han sido más evidentes, llegando incluso a protagonizar besos, caricias y hasta palabras de amor.

Uno de los momentos más sorprendentes por parte de Nataly, fue cuando se encontraba durmiendo con Miguel, pues en un momento, ambos tuvieron tanta cercanía que muchos de los concursantes que se encontraban dentro del cuarto, llegaron a pensar que sus compañeros se estaban besando.

Karen Sevillano, Natalia Segura e Isabella Sierra, se sentaron a conversar sobre esta historia de amor, incluso, interrogaron a la misma Nataly sobre su matrimonio, y en como se puede estar viendo los momentos románticos con Melfi desde el exterior. En la conversación, la colombiana expresó sus emociones más sinceras diciendo: "Aunque no tengo queja de mi esposo, me estoy permitiendo vivir esta experiencia completa" .

Por si fuera poco, el nuevo reto de el Jefe, ha obligado a los participantes a que permanezcan esposados por 48 horas. En el caso de Nataly, su elección fue claramente unirse con Miguel, y hasta al momento, les ha tocado ir hasta el baño sin despegarse ni un segundo.

La decisión de Alejandro Estrada, el esposo de Nataly Umaña

Es de conocimiento público que el actor Alejandro Estrada y Nataly Umañana, llevan una relación de 11 años, viven juntos y están casados desde hace varios años.

Su historia nunca ha estado oculta y los perfiles de Instagram de ambos siempre ha dejado ver el amor que se tienen y que han forjado con los años.

Sin embargo, desde que inició el romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi y han salido imágenes muy comprometedoras, Alejandro ha tomado varias acciones: la primera fue poner privadas sus cuentas de redes sociales, para evitar los comentarios negativos de los que estaba siendo víctima por parte de muchos internautas.

No obstante, en las últimas horas, los seguidores del actor fueron testigos de una decisión que podría dar a entender que este matrimonio llegó a su fin. El actor eliminó todas las fotos que tenía en Instagram con Nataly y, aunque no se ha pronunciado al respecto, las especulaciones no se han hecho esperar.

Previamente, Alejandro dio una entrevista para el programa "Buen día, Colombia", en donde aseguraba que su deber como hombre era apoyar a su esposa al 100%, y que no se atrevería a juzgar.

Aunque se mostró muy seguro en su matrimonio, el actor borro todo el rastro que lo relaciona con Nataly y muchos aseguran que es por culpa de lo que Miguel y la actriz están viviendo dentro de la casa más polémica de la televisión. ¿Será el fin de un matrimonio por culpa de una nueva relación?