Análisis del fallo que declaró no culpable a Martinelli y de la realidad de la justicia en Panamá

Las reacciones luego que el expresidente Ricardo Martinelli fuera absuelto en el caso ‘pinchazos’ no han cesado. Todo lo ocurrido desde el momento en que se conoció la decisión fue analizado en el programa Radar este domingo 11 de agosto.

La abogada Magaly Castillo, Directora de La Facultad de Derecho de la USMA, fue enfática en su preocupación por el sistema de justicia.

Destacó que uno de los problemas centrales es que hay jueces interinos que llegaron al cargo no por un concurso de carrera. Igual como el caso de Martinelli, ocurre con Odebrecht; “necesitamos unir esfuerzos para que no sigamos con jueces que no deberían estar administrando justicia, sino que están violando la ley”, resaltó.

Bloque 2: Colapso del sistema de justicia

El abogado Ernesto Cedeño detalló que nuestro sistema de justicia está en cuidados intensivos. Dijo que el tratamiento que dieron a las pruebas de este caso los Jueces del Tribunal de Juicio, reta las decisiones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“No podemos aplicar un sistema para unos, y otro para otros. Tenemos que uniformar. Tampoco los fiscales se hagan las víctimas”, dijo.

Bloque 3: El papel de los jueces dentro del proceso al expresidente Martinelli

Para el periodista Julio Bermúdez, el fallo del caso Martinelli ha hecho más evidente el nivel de polarización de la sociedad panameña y expresa la enorme crisis no solo del sistema judicial, sino también del sistema democrático.

El analista Jorge Eduardo Ritter recordó que, a pesar de que ha sido uno de los procesos más controvertidos, no es la primera vez que un expresidente panameño es llevado a juicio, mencionando casos como el de Arnulfo Arias. “Para mí es importante determinar cuáles fueron las falencias”, recalcó.

"Tengo el temor que temas tan trascendentales como las reformas constitucionales pasen a un segundo plano, por la polarización ocasionada por la absolución del expresidente Martinelli. El caso además tendrá repercusiones en la imagen del país afuera de la fronteras.

Bloque 4: Las consecuencias para la justicia tras el fallo por el caso pinchazos

Una imagen que no resolverán las campañas publicitarias o los artistas, sino se toman las medidas para sanear el sistema de justicia “ subrayó Ritter.

El jurista Eduardo Ulloa resaltó que el problema de credibilidad del Ministerio Público nace con las decisiones políticas tras el nombramiento de una procuradora que venía del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Consideró que es importante que las críticas a este caso sirvan para que se tomen medidas para enderezar nuestro sistema de justicia.

"Ningún sistema va a resolver el problema, si no resolvemos los problemas del insumo humano que es lo que lo lleva a cabo. El Sistema Penal Acusatorio no es malo, pero su implementación en Panamá fue canalla", señaló Ulloa.

Bloque 5: Polarización de la sociedad tras el fin del juicio a Martinelli

Mientras que Olga De Obaldía de Transparencia Internacional, cree que Panamá está en una crisis muy profunda; en un campo de juego, donde las condiciones no son iguales.

Para De Obaldía, hay que entender que la justicia es uno de los pilares sobre los que se sienta la democracia.

"La administración de justicia tenemos que verla como es; no es solo la función de resolución que hace el Órgano Judicial, está la función de investigación, de procesamiento y resolución; en ese abanico tenemos profunda crisis", agregó.