Los hermanos Martinelli Linares, los asesinatos de miembros del PRD, el doble discurso ambiental del gobierno y las Olimpíadas de Robótica fueron los temas discutidos este domingo 21 de noviembre en Radar.

Hermanos Martinelli Linares

Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares deberán enfrentar la justicia de Estados Unidos por cargos de soborno y conspiración para blanqueo de capital.

Tras un año en Guatemala, Luis Enrique ya fue extraditado a Estados Unidos dónde una jueza rechazó en primera instancia su solicitud de fianza. Su hermano ya ha aceptado la extradición. De llegar a juicio, serían los primeros panameños enjuiciados por la trama de corrupción de Odebrecht.

Sin embargo, no es seguro que vayan a juicio.

"El tema es si se van a declarar culpables o no", apuntó Eduardo Lim Yuen, periodista de TVN que cubrió el caso en Estados Unidos. "Ya el abogado de Martinelli había manifestado esa intención de declararse culpables. Entonces, ¿llegaría a un acuerdo ya?".

El abogado de Luis Enrique Martinelli Linares es un exfiscal estadounidense que ha representado a empresas de construcción chinas en grandes escándalos. También representó a José Carlos Grubisich, ex CEO de Braskem (rama petroquímica de Odebrecht).

Grubisich se declaró culpable y fue condenado a 20 meses de prisión. También se le concedió fianza (por el mismo juez que ahora está a cargo del caso de Martinelli Linares).

El próximo 24 de noviembre será la próxima audiencia para decidir si se concede la fianza.

Muerte en el PRD

En el último año, unos 4 miembros del Partido Revolucionario Gobernante (PRD) han sido asesinados. El caso más reciente fue Agustín Lara, subdirector del Registro Público.

Francisco Sánchez Cárdenas, asesor del gobierno nacional, relativizó la situación.

"No solamente es el PRD, la mayoría de los que han muerto son del PRD, pero también mueren de otras partes de la ciudadanía", apuntó. "No se trata de estigmatizar a un partido, es la sociedad en general".

Sin embargo, reconoce que el gobierno nacional debe tomar acción.

"Hagamos conciencia que estamos en un problema muy seria que puede degenerar en una situación descontrolable. Puede llegar el día en que caigamos en atentados, bombas, crímenes masivos, fosas comunes...", añadió. "El gobierno debe pasar de la narrativa ortodoxa y diplomática, en esta situación debe ser lo más contundente posible".

Ebrahim Asvat, exidirector de la Policía Nacional, también fue crítico de la respuesta del gobierno nacional.

"Una reacción demasiado tibia, producto de que tenemos un gobierno muy débil, con muchos conflictos internos, especialmente dentro de su propio partido", lamentó.

Doble discurso ambiental

En la cumbre climática COP 26, realizada en Glasgow, el gobierno panameño se echó flores sobre el porcentaje de tierras protegidas en el país y las relaciones con grupos originarios.

Sin embargo, poco antes se había aprobado un decreto para dar potestad a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati). Una medida que abriría la puerta a la titulación de tierras protegidas.

"Si puedes venderlo, pasa a ser particular", explicó la ambientalista Raisa Banfield. "Con ese canje que se logra comercializar, el país pierde, el estado pierde. Porque esas áreas protegidas que son tierras públicas, que son para el beneficio colectivo, una vez que se convierte en un título de propiedad donde el estado ya pierde el control principal, podemos pasar no solo al despojo de lo público, sino también a otros usos que afecten", lamentó.

TVN contactó al Ministerio de Ambiente para obtener su versión, pero no hubo respuesta.

Olimpiadas de Robótica

Panamá fue escogida como sede para las Olimpiadas Mundiales de Robótica 2023 por la World Robot Olympiad Association.

Marvin Castillo, de Fundesteam, destacó el gran logro que esto representa para el país y las iniciativas del Ministerio de Educación para impulsar la ciencia en los colegios. Sin embargo, advirtió que debemos tomar más acciones para aprovechar esta oportunidad histórica.

"Me preocupa que pasan los meses, los días, y no lo logremos", señaló. "Esta es la oportunidad. Un reporte de Mckinsey señala que latinoamérica es la región que más va a sufrir en la revolución 4.0 con la inteligencia artificial. No estamos bien en matemáticas, no estamos bien en ciencias, no estamos bien en nada que es tecnología en latinoamérica. Aquí está Panamá, con 180 empresas multinacionales que les encantaría tener este tipo de capital humano y tenemos la oportunidad de entusiasmar a toda una generación para que estudie programación y robótica".