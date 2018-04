¿Avanza Panamá en la lucha contra la corrupción?

La aprobación del proyecto de Ley de Imprescriptibilidad es un nuevo paso en la lucha contra los delitos de corrupción en la administración pública, aunque sectores señalan que no escapó al momento político que vive el país, marcado por la pugna entre los poderes del Estado.

Los panelistas del programa Radar de este domingo 8 de abril, debatieron no sólo de la aprobación de este proyecto, sino de los próximos nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la solicitud de remoción de dos miembros de la junta directiva del Canal de Panamá.

José Luis Paniza, de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), se lamentó de la “baja calidad del debate en la Asamblea”, donde a su juicio, la mayoría de los diputados se concentraron en atacar a los proponentes y al partido gobernante.

Paniza, quien es parte del grupo proponente del proyecto, aseguró que no está de acuerdo con que los diputados incluyeran artículos que afectarían a los acuerdos de colaboración eficaz.

Para Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, “los diputados hicieron ajustes políticos” a la ley de imprescriptibilidad.

“No es un buen momento para presentarle proyectos, porque la Asamblea está a la puerta de un torneo electoral y todo lo están evaluando en función de una conveniencia política”, expresó Castillo, quien afirmó que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, debe darle un veto parcial al proyecto, específicamente a los artículos 3 y 4.

Para Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin), las modificaciones al proyecto salieron de una mesa política, aunque no cree que con lo aprobado esté acabada la figura de la colaboración eficaz.

Para Icaza, una cosa es que la empresa sea operativa y otra es su posibilidad de contratar con el Estado, añadiendo que compañías como Constructora Odebrecht no se le debería adjudicar obras del gobierno panameño.

Las modificaciones al proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción son “la consecuencia de navegar sin rumbo” y de una “desesperación por aprobar la ley”, aseguró la diputada independiente Ana Matilde Gómez.

Gómez explica que la técnica jurídica es complicada y que no todo los diputados la entienden, por lo que no debió discutirse de forma apresurada el proyecto. “Lo importante de la ley no es la velocidad con que se apruebe, sino su contenido”.

Los panelistas concordaron que por lo menos es un pequeño y necesario avance en la lucha contra la corrupción.

Los Magistrados

Icaza, de Movin, ve con buenos ojos el llamado a inscripción de candidatos para magistrados de la CSJ, que hizo el presidente Varela. “Es un paso positivo y hay que aprovecharlo. Que sea un proceso transparente y público”.

Para Castillo de Alianza Ciudadana, el presidente tiene la potestad de designar, pero que los hechos demuestran que “necesitamos un nuevo método constitucional para escoger magistrados”, debido a que “la gente cree que es una farsa” los actuales mecanismos.

Para el excanciller de la República, Jorge Eduardo Ritter, el mecanismo anunciado por el Órgano Ejecutivo “es sólo para satisfacer los deseos populares”.

“No veo, ni vislumbro que los buenos abogados se inscriban, sin tener el guiño del presidente”, manifestó Ritter, quien considera que se podría utilizar este mecanismo para legitimar a dos escogidos del Ejecutivo.

El panorama distinto en Comisión de Credenciales, le da al presidente Varela la señal que debe buscar otro método de escogencia, es la conclusión de la diputada Gómez.

“La autorregulación es ganancia en la democracia”, manifestó la diputada independiente, quien añadió que el Ejecutivo debe tener claro el impacto de 10 años que tendrá los nuevos magistrados.

Sobre los Directivos de la ACP

Para Ritter la decisión de remover a Nicolás Corcione y Henri Mizrachi de la junta directiva del Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es correcta debido a que “están arrastrando el nombre” de la entidad en sus procesos judiciales.

Ritter, también exministro del Canal, aseguró que hay mecanismos legales para remover a los directivos.

Para Paniza, de los estudiantes de Derecho de la USMA, no se debe permitir que lo que más nos representa internacionalmente, como lo es el Canal de Panamá, se vea involucrado en escándalos.

Festival de Cine

Con la realización del Festival Internacional de Cine de Panamá, Radar abrió un espacio para conversar con el cineasta panameño Abner Benaim, quien presenta su nueva producción “Yo no me llamo Rubén Blades”.

El documental nos lleva a un viaje por los 50 años de carrera de Blades y revela que el músico aún tiene ambiciones, tanto musicales como políticas. Un film sobre una leyenda viva y su lucha para enfrentarse a su propio legado.