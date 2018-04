‘Camarón legislativo’ y la acción 'inexcusable' del diputado Ayala

Un grupo de expertos ha analizado este domingo en el programa Radar si los diputados representan a los ciudadanos o si son abanderados económicos y políticos.

Los acontecimientos recientes son inéditos, según el analista y excanciller Jorge Eduardo Ritter, se tiene que hacer un análisis importante del papel que juega ese Órgano del Estado y sus integrantes.

El “camarón legislativo”, ha sido el hecho que sin duda se robó la atención en las últimas semanas y el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, también ha tratado de justificar lo que pasó, diciendo que por el ritmo en el que se desarrolla la votación y cuando se omite la lectura, no le es posible a los diputados detectar de qué se trata.

Sin embargo asegura que puede ser falta de experiencia, porque según Ávila, lo que su colega pudo haber hecho es agregar el artículo, pero sustentándolo y en ese caso habría sido decisión de los diputados que estaban en la sala, decidir si votan a favor o no.

La exlegisladora Teresita Yániz de Arias, no está de acuerdo con Ávila y dice que el argumento de la falta de experiencia después de cuatro años que han pasado del periodo gubernamental, no vale.

Sostiene que se hizo mal en no leer el artículo que se derogaba, porque no se trataba de dejar sin efecto otro artículo, sino que se rescindía de un contrato entre el Estado y una empresa privada y eso no se puede hacer.

Afirma que si hubo desconocimiento fue por ineptitud y cree que hubo un elemento de trampa y falta de respeto detrás de todo lo que se dio con el polémico artículo, con los propios colegas.

Yániz recalca que la actuación del diputado Roberto Ayala, asesores, el secretario General de la AN, quienes transcribieron el texto y de la presidenta, es inexcusable.

“ Allí hubo mala fe, hubo el deseo de engañar y quien no sabe que no se puede derogar un contrato con el Estado y no se puede modificar un tratado internacional después de 4 años en la AN, entonces no debe estar allí”, apunta la exlegisladora.

Fernando Carrillo, diputado del partido Cambio Democrático (CD), también dijo que la lectura sobre la inclusión del artículo, que hizo Franz Wever, fue prácticamente un murmullo, imposible de entender y que se debió hacer una explicación por parte del proponente.

De esa manera, se entraba en análisis de si era pertinente, primero, incluir el artículo en ese proyecto y de si se daba la modificación para cancelar el contrato entre la empresa y el Estado.

Reconoció que siente pena de haber podido darse cuenta a tiempo, por la influencia de diferentes factores.

Carlos Smith también es exlegislador y ha opinado sobre los escándalos que se registraron en la AN y manifestó, en primer lugar que se trata del primer órgano del Estado y al que le corresponde el orden constitucional de todas entidades del Estado.

Espera que el “camarón legislativo” presentado por el diputado Ayala, no se quede solo en un escándalo y se corrija lo que se tiene que corregir y así garantizar que el trabajo sea eficiente.

Smith siente que se ha bajado un poco el nivel de control en la AN, además de que no es la primera vez que ocurre, pues en su periodo también se dieron intentos de “meter camarones”, pero se tomaron las medidas.

Explica que detrás del telón del hemiciclo legislativo se desarrolla toda una actividad entre los diputados y cuando llega su momento de participar, lo hacen tras consensos y porque están seguros de lo que van hacer.

Se pregunta qué pasó con la comisión de estilo, al enterarse de la inclusión del artículo nuevo, debieron leer inmediatamente el artículo que se derogaba para advertir a los diputados.

El actual diputado del Partido Panameñista, José Antonio Domínguez, asegura que lo que ha pasado involucra responsabilidades de todas las partes y considera que el haberse confiado en que el proyecto que habían visto era bueno, no quería decir que debían dejar pasar todas las modificaciones que entraban.

Hace referencia a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya se ha pronunciado a lo referente a materia extraña y recalca que no se puede meter ningún artículo que tenga que ver con un tema diferente al que se discute.

Afirma que también se tiene que investigar si los asesores que trabajan en la AN se dieron cuenta de lo que se había agregado y si alertaron o no a la presidenta del parlamento y si ella aún así, decidió seguir con la votación.

Lo que ahora corresponde es hacer que todos los errores que se han cometido salgan a la luz, porque si no se aplican sanciones, entonces seguirán pasando.

En cuanto a las revelaciones de la planilla 080 que recientemente fue publicada, Ávila explicó que la génesis de todo se da cuando un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugirió aumentar el presupuesto de 4 mil a 30 mil dólares.

Por otra parte, en el mecanismo que se utiliza para los nombramientos, no se establece el cargo para el que se está contratando una persona, esto en cuanto a los cuestionamientos que surgieron, sobre la información que fue publicada y que estaba incompleta.

Puntualiza en que otras instituciones tienen asesores y que si se publica el de la AN, se deben publicar todas.

Los exlegisladores Yániz y Smith manifestaron que se tienen que establecer los procesos adecuados para que al menos la AN recupere un poco la credibilidad de parte de la población.