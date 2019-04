Candidatos a la presidencia responden a preguntas no planteadas durante la campaña

Ana Matilde Gómez

Su relación con Ricardo Lombana y Marco Ameglio: “Es cordial y eventual.”

¿Aceptaría un puesto en el gobierno? “Yo no ando buscando trabajo. Yo tengo un compromiso firme con esta campaña de llevar esto hasta el final y por supuesto ganar para cambiar y transformar la vida de los panameños.”

La falta de denuncias a otros diputados: “En el sistema de la Asamblea, donde cada uno es su propio jefe, no hay manera de conocer lo que está haciendo la otra persona. La denuncia la podía hacer el Contralor que es quien maneja todas las planillas igual que el MEF y el Presidente.”

Su gestión como diputada: “Todo colectivo siempre trata de arrastrar todo, se tiende a generalizar, sin embargo pienso que mi comportamiento de no aceptar exoneraciones, ni privilegios, ha hecho la diferencia. Mi trabajo en la Asamblea ha reafirmado las posibilidades de las carreras independientes.”

Cómo califica a Kenia Porcell: “Es injusto calificar a alguien a la mitad de su periodo, ya que ese es un puesto de 10 años.”

Sobre la percepción de que no tuvo una buena gestión como Procuradora: “Creo que la crítica es injusta porque hubo un desempeño que si usted lo mira sin ningún tipo de sesgo político, dio resultados.”

Sobre posibles manejos políticos en el Ministerio Público: “Considero que casos como Blue Apple y Odebrecht necesitan respuestas. Yo tengo fe y espero que antes de que termine este periodo veamos por qué ha habido diferencias en el trato de las donaciones de Duboy en el panameñismo y un Mimito en CD.”

Por quién votaría si no fuera candidata: Voto en blanco

José Blandón

Sobre críticas a su estilo de campaña: “Nuestra campaña ha hecho cosas distintas a las otras campañas. Nadie ha dicho quiénes formarán parte de su gabinete, el único he sido yo. En la Alcaldía de Panamá nombré gente del Panameñismo, independientes, PRD.”

Su posición sobre el matrimonio igualitario: “Aquí hay posiciones que piden tolerancia pero son intolerantes. El único político que ha ido a las marchas del LGTBI es este que está aquí. Estoy de acuerdo con que tienen derecho a protestar y derechos humanos, pero no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario.”

Sobre el tren Panamá-David: “Estoy de acuerdo con el tren Panamá-David. No estoy de acuerdo con que sea financiado por China. El tren Panamá-David no es una idea de Varela. Es una idea de Belisario Porras. En las 2 líneas del Metro que se han hecho ya van 4 mil millones de dólares para la ciudad capital y esas líneas son pagadas también por los que viven en Chiriquí, Veraguas, etc. Pero cuando se habla de invertir en un tren para unir al interior de la República, es demasiada plata.”

Por quién votaría si no fuera candidato: “Si yo no estuviera en la papeleta, estaría un candidato del Partido Panameñista. Yo votaría por el Panameñismo”

bloque 2: Entrevistas a Laurentino Cortizo y Marco Ameglio

Laurentino Cortizo

Su opinión de Franz Wever: “Es miembro del partido. Siento que tiene que tener mucho más control con las cosas que hace y que dice”

Su relación con Benicio Robinson: “Es presidente del partido. Tengo una relación de 2 vías de respeto con el CEN del partido que se estableció después de primarias.”

Sobre posibles conflictos de interés con donantes: “A mí nadie me condiciona un aporte financiero a un favor que va en contra de los intereses de este país, porque estoy seguro que se van a estrellar. Ese tema de que sectores económicos imponen agendas no tendrá espacio en estos 5 años.”

¿Nombraría familiares en el gobierno? “Yo tengo hermanos y sobrinos brillantes, pero en mi gobierno no nombraremos familiares.”

Relación con China: “China es el segundo usuario más importante del Canal y a nosotros nos interesa esa relación, pero tiene que ser fundamentada en el respeto de dos vías.”

Relación con Estados Unidos: “También tienen que ser respetuosas. A EEUU tienes que decirle de frente respétame que yo te respeto.”

Por quién votaría si no fuera candidato: Ana Matilde Gómez

Marco Ameglio

Sobre su pasado como diputado: “Es comprensible que a uno por haber estado en política lo vinculen a lo mismo que hay hoy, pero no es lo mismo. No teníamos partida 172, no teníamos de contralor a Federico Humbert, ni facultades para ejercer a discrecionalidad el uso de fondos públicos.”

Sobre su oferta de unión independiente: “El único candidato que fue incongruente al final es el que dice tengo que ser consistente, porque él el día del debate públicamente aceptó, y fue él quien rechazó. La candidata Ana Matilde Gómez en todo momento respondió. La política tiene que ser replanteada en este país porque aquí nadie es el rey, necesitamos construir consensos. No se trataba de que alguien se bajara. Evidentemente fue sorpresivo, pero estábamos en el último debate y estas son cosas que se plantean en vísperas de la recta final pero donde aún hay tiempo. En ese momento consideré que era el tiempo justo.”

Por quién votaría si no fuera candidato: “Ahí no hay un candidato que tenga cercanía con mis criterios y lo que yo creo que debe ser Panamá. Si me dicen que vote por alguno de ellos, me tendrían que poner una pistola y me tendría que sacrificar”

bloque 3: Entrevistas a Ricardo Lombana y Rómulo Roux

Ricardo Lombana

Su amistad con el Contralor: “Desde antes de ser candidato, advertía que se estaban tomando decisiones desde la Contraloría que parecían decisiones con cálculos políticos. Yo no he negado que tengo una amistad con el señor Contralor de la República y la he tenido desde hace muchos años. Yo he demostrado que sé identificar el conflicto de interés y una cosa es la amistad y otra ser candidato a la Presidencia.”

Su campaña: “Tenemos 2 asesorías internacionales que las busqué desde el día 1, el primero es el señor Juan Forch, con quien tengo una amistad desde hace muchos años. Le pedí ayuda y él más como amigo que como asesor ha venido a Panamá. Nosotros somos una campaña de muy pocos recursos: el subsidio electoral, hemos recaudado dinero de donaciones, cenas, obras de teatro; y hemos recibido contribuciones. Ninguna campaña es perfecta, si estamos en donde estamos es porque en conclusión hemos tenido más aciertos que desaciertos en las decisiones que hemos tomado en el camino.”

Su falta de plan de gobierno: “Decidimos ser consistentes con no llamarlo plan de gobierno y llamarlo compromiso, pero estamos listos para hacer gobierno. Esta campaña ha demostrado que aquí no hay nada de improvisación.”

La percibida intolerancia de sus seguidores: “A nosotros nos han creado campañas sucias creando cuentas falsas que se hacen pasar por cuentas de Ricardo Lombana. Jamás avalaría irrespeto en mi campaña.”

Por quién votaría si no fuera candidato: Ana Matilde Gómez

Rómulo Roux

Sobre la impugnación a Ricardo Martinelli: “Este es un tema político. Si no fuera Ricardo Martinelli, no sería este fallo. Aquí hubo injerencia del Ejecutivo, del PRD, del candidato Laurentino Cortizo, porque esto es más de lo mismo.”

¿Quién mandaría en un gobierno CD: Martinelli o Roux? “Yo voy a mandar en mi gobierno, por supuesto teniendo comunicación. El poder emana del pueblo. Nosotros queremos que haya más progreso, empleo, medicinas. Aquí nada ha sido improvisado. Nosotros en la campaña hemos utilizado la figura de Ricardo Martinelli y la figura de Luis Casis, que ha tomado relevancia y es el único candidato a la vicepresidencia que es reconocido.”

Sobre posibles conflictos de interés con su trabajo en Morgan y Morgan: “Los intereses de Panamá están por encima de cualquier otro interés, no solo de clientes de una firma de abogados, sino por encima de los intereses del partido al que pertenezco. Ahí no habrá conflicto de intereses. Yo he dicho que no soy político de carrera. Cuando termine la Presidencia de la República, yo voy a seguir trabajando. Tengo 7 hijos y necesito trabajar.”

Por quién votaría si no fuera candidato: Nadie

bloque 4: Entrevista a Saúl Méndez, conclusiones de Radar y caricatura

Saúl Méndez

SUNTRACS como principal donante de su campaña: “Primero, no mi campaña; segundo, fue la campaña primaria; tercero, se discutió en las estructuras del SUNTRACS ampliamente desde las bases y por eso se concedió ese apoyo en las primarias. Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de lucha me han apoyado, incluso algunos miembros de la directiva han donado 100 dólares.”

Posibles compromisos con constructoras que donaron a su campaña: “No hay compromiso con nadie. El planteamiento es claro: los que delinquieron, los que le robaron al país irán a la cárcel. Se va a recuperar lo robado y eso va a venir para educación, vivienda, salud y agua potable.”

Cómo lidiaría con protestas en la calle: “El pueblo no sale a la calle por deporte y mucho menos por hobby. Cada vez que la gente sale a la calle por agua potable, por educación, por carreteras; la gente sale para hacerse escuchar. Nuestra intención es atender lo que nadie ha atendido en este país, y en la medida en que el gobierno funcione, no cabe duda de que la población irá resolviendo sus problemas.”

Qué está haciendo el FAD diferente a la campaña pasada: “En esta ocasión hemos mejorado, hemos aprendido y hemos presentado una propuesta que es aceptada por la población. En las caminatas que hemos realizado, la población manifiesta el apoyo a una candidatura distinta, la gente entiende que nosotros somos la diferencia del resto de las candidaturas.”

Por quién votaría si no fuera candidato: Voto en blanco