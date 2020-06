Turner y comité asesor se van, expertos temen que ganó la politiquería

“ No es que Rosario Turner fue incompetente, no es que el grupo de asesores no sabía lo que se tenía que hacer. Es que ninguno estaba dispuesto a prestarse a cosas indebidas”, apuntó la exdiputada, Teresita Yániz de Arias.

El comité asesor que ayudaba a la ministra pidió ser disuelto. Los especialistas del comité, conformado durante la dirección de la ahora exministra de Salud, Rosario Turner, comunicaron sus deseos al nuevo ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, durante una reunión en la que también participó la ministra consejera, Eyra Ruiz.

La decisión se da tras la conformación de un nuevo consejo consultivo, que responderá directamente al presidente Laurentino Cortizo.

“ Propusimos disolver el comité asesor porque no le veíamos sentido ya teniendo un consejo consultivo que, aunque luce meramente político, podría estar involucrado en cuestiones técnicas”, explicó Sáez Llorens.

Los miembros del comité asesor original son Xavier Sáez Llorens (infectólogo), Juan Miguel Pascale (director del Instituto Conmemorativo Gorgas), Jorge Luis Prosperi (Salubrista), Javier Nieto (Infectólogo), Julio Sandoval (Intensivista), Eusebia de Copete (Jefa Nacional de Enfermería), Daniel Silvera (Especialista en Logística), Reynaldo Chandler (Neumólogo) y José Terán (exministro de Salud y especialista en Medicina General con enfoque en Adultos).

Se trata de especialistas que fueron seleccionados sin distingo de afiliación política para asesorar de forma independiente.

El nuevo consejo consultivo está compuesto por Jorge Medrano (Pediatra), Francisco Sánchez Cárdenas (Neurocirujano), Camilo Alleyne (Ginecólogo), Enrique Lau Cortés (director de la Caja de Seguro Social), Enrique Mendoza (Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá) y la ministra asesora Eyra Ruiz. Medrano y Sánchez Cárdenas fueron ministros de Salud durante la dictadura militar y Alleyne durante el gobierno de Martín Torrijos.

Sánchez Cárdenas fue invitado a Radar. A pesar de afirmar que iba a asistir, no se presentó a la entrevista.

Sáez Llorens señaló que propusieron la creación de fuerzas de tarea que se enfoquen en áreas específicas como vacunación, trazabilidad comunitaria y manejo hospitalario. Destacó que la propuesta fue bien recibida por el ministro Sucre y la ministra Ruiz.

El especialista también reveló la justificación que dio el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre la remoción de Rosario Turner como ministra de Salud. Para Cortizo, Turner se veía cansada y fatigada. Consideró que había “descoordinación entre el nivel central y el local”, por lo que se necesitaba un “cambio de timón” para enfocarse más en las comunidades.

Turner fue notificada que debería renunciar al puesto mientras se preparaba para la conferencia de prensa diaria sobre la situación del COVID-19 en el país, de acuerdo a declaraciones del secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González.

De hecho, la ahora exministra incluso había confirmado anteriormente que participaría en Radar, pero hubo un cambio de planes tras el anuncio.

“ La fulminante, grosera y todavía no explicada destitución de Rosario Turner y la mal disimulada decapitación de los asesores, tiene los visos de una lucha intestina dentro del gobierno, dentro del partido gobernante, o dentro de ambos”, sentenció el excanciller, Jorge Eduardo Ritter.

La exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, cuestionó que medios de comunicación “plantaran” historias sobre una presunta estrategia fallida en materia de salud para cuestionar la labor de Tuner.

“Tuvimos la fortuna de contar con el liderazgo de la doctora Rosario Turner. Fue un liderazgo claro, basado en el conocimiento”, enfatizó.

Recalcó que la estrategia no fue fallida, ya que se logró evitar la saturación del sistema de salud y tener tiempo mientras se desarrolla una vacuna contra el virus. Sobre todo, que se salvaron vidas como puede evidenciarse con la baja tasa de mortalidad.

“ Se evitaron aproximadamente entre 500 y 3,500 muertes, ese fue el cálculo que se hizo en distintos modelos, en tan solo un mes y medio de reclusión domiciliaria”, precisó Sáez Llorens citando proyecciones iniciales hechas al inicio de la pandemia. “Hemos tenido varios desaciertos, pero también varios aciertos. Y muchos de esos aciertos fueron gracias a Rosario Turner”, concluyó.

Turner no abandona el gabinete sola. Cortizo pidió la renuncia de tres ministras en total, incluyendo a Markova Concepción del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y de Inés Samudio en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Pedro Miguel González cuenta que la única sorpresa fue la de Turner, ya que los cambios de Samudio y Concepción se venían gestando desde varias semanas atrás.

Los nuevos ministros tienen una larga historia con el partido. Rogelio Paredes asume la dirección del Miviot, y María Inés Castillo (hija de Elías Castillo) toma las riendas del Mides.

Ministros como José Gabriel Carrizo y Rafael Sabonge, cuestionados por su papel en escándalos como la compra de ventiladores con sobreprecio y los costos del hospital modular, permanecen en sus puestos a pesar de reclamos de la ciudadanía.

González reveló que fue él quien aconsejó a Turner para que diera explicaciones sobre polémicas compras de equipos médicos. También asumió la responsabilidad por la reunión en parrillada Jimmy's. Dijo que originalmente iba a ser en el edificio Evergreen, pero que al no encontrarse disponible el espacio, decidió realizarla en la parrillada debido a su cercanía.

Este reunión de diputados PRD ocasionó una protesta ciudadana en las calles acompañada de pailazos.

" En política cuando uno comete errores, los errores tienen un precio, se pagan. Y el precio ha sido alto que hemos tenido que pagar en estos días", reconoció González.

“ Yo no recuerdo un gobierno que haya llegado a estos niveles de incompetencia, ineficiencia, corrupción y descrédito en los muchos años que tengo en la vida política de este país”, lamentó Yániz de Arias.

Los expertos de Radar lamentaron que ahora la salud, economía y bienestar de los panameños parece que estarán supeditados a agendas políticas.