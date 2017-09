Crisis judicial y extradición de Martinelli impactan a Panamá

A estos aspectos se unen las declaraciones de la procuradora General de la Nación Kenia Porcell sobre amenazas a los fiscales que llevan investigaciones en casos de corrupción, además de la advertencia del presidente de la República Juan Carlos Varela al presidente de la CSJ José Ayú Prado.

Las repercusiones que estos hechos tienen para el país son grandes; por lo menos, así lo han considerado los panelistas del programa Radar de este domingo 3 de septiembre.

El pasado jueves 31 de agosto, el país esperaba en vilo la histórica decisión del juez Torres, quien emitió su decisión a través de un informe de más de 90 páginas, de manera rigurosa y fundamentada.

¿Qué representa esta decisión para Panamá?

Para el periodista Eduardo Lim Yueng, quien dio cobertura noticiosa a este hecho y participó en algunas de las audiencias al expresidente Martinelli, detenido en el Centro de Detención Federal de Miami, Estados Unidos desde hace más de 80 días, el juez Torres le dejó una buena impresión.

El proceso de Martinelli fue bastante rápido. El juez Torres llevó las audiencias de manera sensata y mostrando conocimiento del asunto. Hizo la tarea”, Eduardo Lim Yueng

Por su parte, el abogado y experto en derecho internacionalista Alonso Illueca, dejó claro, que el juez también insistió en algunas debilidades en el proceso que se va a llevar a cabo en la República de Panamá.

Sin embargo, su misión se centró en decretar o no la legalidad de la extradición del exmandatario.

Mientras, Olga De Obaldía de Transparencia Internacional dijo que afortunadamente el juez vio que era correcta la solicitud de extradición desde el punto de vista jurídico y para el organismo es una buena noticia para combatir la corrupción.

Mariela Ledezma, abogada, dijo que siempre tuvo la convicción de que el juez declararía legal la extradición debido a que está convencida de la responsabilidad de Martinelli.

“El juez Torres sabía que tenía un prenda en la celda”, sostuvo Ledezma.

Considera que esta decisión impacta a Panamá, porque “gana la justicia y crece el pueblo panameño”.

Para Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), la decisión del juez Torres les ha dado a los panameños “la oportunidad de soñar lo que debe ser un sistema de justicia transparente, un juez que fluye y que ama lo que hace”.

En tanto, resalta que el país tiene la responsabilidad de juzgar y decidir si Ricardo Martinelli es culpable de los casos de los que se le acusa.

Un sistema de justicia que “no está preparado”

La pregunta que surge tras esta decisión es si el sistema de justicia panameño está preparado para ofrecer un tratamiento en derecho al exmandatario.

En este sentido, Ledezma dijo que no está preparado y “la evidencia la tenemos en los recientes actos que acaban de transcurrir”, refiriéndose a la nulidad del caso de los radares.

“La firma del fallo de Ángela Russo en el caso de la compra de los radares a Finmeccanica me borró toda esperanza”, manifestó la abogada.

De Obaldía indicó que “tenemos una crisis en la administración muy profunda. Ahora mismo estamos viendo el tema de la Corte Suprema, pero si nos vamos más abajo a los Juzgados Penales de Circuito, que son los que reciben en primera instancia los casos de corrupción, veremos una incapacidad por parte del sistema judicial de producir veredictos y de llevar a cabo los juicios”.

Reiteró que allí están las reglas, lo que se necesita es que las personas encargadas estén preparadas.

“Leyes no es lo que nos falta sino voluntad. En el país no podemos darnos el lujo de tener una justicia en la que no confiamos. Esto va a tener repercusiones internacionales en el momento que Ricardo Martinelli sea extraditado a Panamá”, sentenció por su parte Planells.

“Debacle en la justicia”

El controversial fallo de la magistrada Russo levantó ronchas en la sociedad civil y generó críticas en el país.

“Lo que nosotros tenemos en estos momentos en la justicia en Panamá es una debacle. La humanidad debiera vivir bajo el concepto de que estamos amparados por la justicia, pero en Panamá vivimos a merced de la justicia”, dijo Ledezma.

Agregó que el fallo de Ángela Russo hace un daño a la justicia y la credibilidad. “ He allí el problema en que entran otros actores como el presidente de la República, por la lucha entre la CSJ y el Ministerio Público”.

En tanto, toca a los panameños involucrarse y exigir que los poderes del Estado trabajen encaminados a lograr la transparencia y confianza en las instituciones.