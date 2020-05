Crisis multidimensional por la pandemia bajo el Radar

No es un virus democrático

Entre los invitados al programa, contamos con la exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, la cual señaló cómo la crisis de salud causada por la pandemia y las medidas tomadas para combatir esta situación acabaron magnificando las distintas formas de desigualdad que ya existían en Panamá.

Calderón aseguró que la crisis no trata igual a todos, y que el privilegio de vivir la cuarentena sin preocuparse por el alimento es solo para algunos. Aquellos que dependen de su trabajo diario y que no forman parte de una empresa probablemente no tengan acceso a un salvoconducto, de igual forma, la brecha digital se hace presente en el área educativa.

Mientras tanto muchos nos sentimos cubiertos en salud, ya que pareciera que las metas se han logrado y que las decisiones fueron tomadas por profesionales. Mientras que en lo social se tomaron medidas sin contemplar a los especialistas del sector.

Fortalecimiento de las instituciones

Comparando nuestra situación con la de Costa Rica, se puede observar cómo la institucionalidad del país vecino es resaltable.

La exministra aseguró que aun cuando proyectos como el de la entrega de bolsas sirva para amortiguar la situación, todo el engranaje de distribución no termina de ser eficiente, el mismo puede ser una actividad para parroquias o oenegés, pero no una medida estatal. El objetivo del gobierno debe ser hacer políticas públicas que acompañen el fortalecimiento de nuestras instituciones y que esto lleve a la toma de mejores decisiones políticas.

La transparencia como herramienta de fortalecimiento político

Olga de Obaldía, de Transparencia Internacional, describió la situación actual como un estado de “decepción” en el que los tres órganos de la nación (ejecutivo, legislativo y judicial) presentaron falencias a la hora de operar.

Obaldía señaló que por parte del Ejecutivo es importante retomar la transparencia prometida al inicio de la pandemia, ya que esta es la herramienta principal que genera confianza y fortalece el sistema político.

Ella agregó que la transparencia no tiene un día específico, sino que es completa, total y diaria, y que para esto es necesario el trabajo eficiente de las instituciones como la Contraloría General y el Ministerio Público.

“La definición de ley de transparencia incluye definir los criterios que se usan para hacer gastos públicos”

La representante finalizó con una perspectiva optimista, explicando que, aunque las cosas no van a ser como antes, existe la esperanza de asumir la “nueva realidad” hasta encontrar una solución global.

La transparencia es necesaria para el país que queremos después.

El auge del crimen y la caída de la economía

Los especialistas señalan que durante los últimos años la economía estaba en caída y que la situación actual solo acabo empeorando. Pero para muchos le preocupación está en el futuro, qué ocurrirá con la llegada del 2021, cómo se dará el pago de deudas a la banca, la creación y manejo de los Comités de Salud, y la capacidad de innovar y transformar los negocios en tiempos post COVID-19.

A diferencia de la economía oficial, en tiempos de pandemia, el crimen organizado ha encontrado nuevas formas de operar. De acuerdo con Jaime Abad, exdirector de la Policía Técnica Judicial, esta situación se debe en parte al desgaste que sufren los componentes de la Fuerza Pública, los cuales tienen muchas responsabilidades durante la cuarentena.

Bajo esta nueva situación, Abad asegura que los miembros de seguridad son los más capacitados para hacer cumplir las normas de la cuarentena.