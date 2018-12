Cuestionamientos a fallo sobre competencia de la CSJ en caso Martinelli

Varios miembros del panel consideraron el fallo contradictorio. La diputada Ana Matilde Gómez cuestionó el hecho de que los magistrados hayan cambiado su voto desde las dos votaciones anteriores respecto a la competencia de la CSJ, cuando, a su parecer, las circunstancias son las mismas.

El abogado Ernesto Cedeño añadió que los magistrados “ se demoraron en exceso”, ya que se debió establecer desde el inicio qué instancia debía ver el caso para así evitar actuales y futuras confusiones.

Bloque 2: Afectaciones de la decisión de la Corte Suprema de Justicia

Sin embargo, más que brindar un análisis técnico y jurídico del fallo de la CSJ, el debate se centró en los vicios y falencias del sistema de justicia actual y las consecuencias políticas, sociales y económicas que estos tienen.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Mercedes Eleta, considera que la justicia actualmente es manejada a través de un “ sistema de juega vivo de súper especialistas jurídicos en tecnicismos que pueden dilatar o anular un caso” sin que se evalúe “ la inocencia o culpabilidad de nadie, sino si procede o no procede, si prescribió o no prescribió y si es competente o no es competente”.

Bloque 3: La Corte Suprema de Justicia pierde competencia en caso escuchas telefónicas

Por otro lado, la abogada Olga de Obaldía afirmó que el enfoque debe estar en la escogencia de los operadores de justicia, ya que la realidad actual es “ el resultado de la negligencia de parte y parte de lograr los fondos que se necesitan para tener la carrera judicial implementada y así evitar la interinidad de los jueces”.

Bloque 5: Implicaciones políticas y legales al conocerse el fallo de la Corte

Frente a la evidente falta de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y el “ colapso absoluto” del mismo, el doctor Daniel Pichel resaltó la necesidad de un “ cambio radical” en las reglas del juego para evitar la llegada de una figura mesiánica que podría situar en un rumbo peor.

Bloque 4: Un cambio de medida cautelar podría solicitarse

El llamado a la acción ciudadana fue replicado por los demás panelistas, quienes en sus conclusiones abogaron por el fortalecimiento de la institucionalidad y el desecho de todo aquello que actualmente lastima o pone en riesgo la salud de la democracia panameña.