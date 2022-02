Diplomacia, turismo y fútbol fueron los temas discutidos hoy en el Radar

México y Panamá luchan en fútbol y diplomacia. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador comparó a Panamá con la Santa Inquisición luego del rechazo al nombramiento de Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual en el país azteca.

“A veces los gobiernos, como en este caso el gobierno de Panamá con el señor Salmerón, pues no quieren a ese embajador. Por las razones que sea, no hay que dar explicaciones. Pero para que no se vuelva un conflicto diplomático público, todo esto se debe hacer de manera privada”, señaló el excanciller mexicano, Jorge Castañeda.

El presidente López Obrador hizo caso omiso a esta costumbre, primero con Salmerón, y luego con Jesús Rodríguez, la nueva designada. Ahora, le corresponderá a Panamá decidir si acepta o rechaza esta nueva designación.

“En términos futbolísticos, la cancillería panameña impidió que México le metiera un gol con el nombramiento de un embajador, pero no pudo detener el penalti que significó su derrota”, apuntó el excanciller panameño Jorge Eduardo Ritter.

En fútbol, Panamá tuvo un polémico encuentro con México rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA en Catar. Se decidió por un dudoso penalti en el que no se consultó con el VAR, la tecnología creada precisamente para estos casos.

El futbolista y exseleccionado nacional, Jaime Penedo, dio su análisis sobre las posibilidades de Panamá en la eliminatoria.

“Las posibilidades en el fútbol radican en que tú puedas tener control de tu destino, de tu futuro. Hoy por hoy lo tenemos. Hemos mantenido una cuarta plaza de una manera constante, que es la plaza de repechaje y considero que si hacemos las cosas medianamente bien ese cuarto lugar va a ser accesible para nosotros”, señaló Penedo.

En materia turística, se acerca la fiesta del panameño, los carnavales. Aunque se han cancelado muchas actividades, muchos todavía usarán los días de asueto para pasear con sus familias. Una propuesta para cambiar el día libre de martes de carnaval a lunes pone en alerta a los hoteleros.

“Si bien estaba bien intencionada la propuesta, el resultado puede ser contrario a lo que se busca. Los hoteles están prácticamente llenos, ya las reservas están hechas, las instalaciones están llenas. Lo que se ha cancelado es la celebración del carnaval, pero no el asueto. Lo que implicaría forzar a que el martes sea un día laborable es a la cancelación de muchas de las reservas”, advirtió Raúl Jiménez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

Tanto en la diplomacia, como en el fútbol y la economía, Panamá tiene decisiones críticas que tomar, pero su destino está mayormente en sus propias manos.