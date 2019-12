'Impunilandia', sesiones extraordinarias y las protestas panameñas en el escenario latinoamericano

El próximo 10 de diciembre es la fecha prevista para que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anuncie el nombre de la persona designada a ocupar el cargo de Procurador General de la Nación. La actual procuradora anunció que renunciaría al cargo en enero de 2020, tras meses de presiones que culminaron con la revelación de conversaciones privadas entre ella y el expresidente Juan Carlos Varela que dejaron en entrevisto su imparcialidad en casos de alto perfil.

“Yo he estado investigando a la procuradora”, aseguró el procurador de la Administración, Rigoberto González. “Lo que pasa es que hay un sector que trata de descalificar todo lo que yo haga so pretexto que ella es mi amiga. Haga lo que haga ya estoy descalificado. Es una situación que hay que saber leer. Yo tengo la conciencia tranquila porque he sometido al escrutinio público las investigaciones que he hecho a la procuradora”, afirmó.

Bloque 2: Expectativa por designación del Procurador de la Nación Bloque 2: Expectativa por designación del Procurador de la Nación

Sobre los " Varelaleaks", González advirtió que debe ser cuidadoso ya que se trata de una prueba ilegítima y que debe recabar información sobre cada caso. Aseguró que no se investigó antes porque no se tenía conocimiento, y que las denuncias contra la actuación del Ministerio Público en el Caso Odebrecht habían resultado carecer de fundamento ya que se demostró que abrieron investigaciones y respondieron a asistencias judiciales solicitadas por Brasil.

“Estamos haciendo lo que corresponde en casos de esta naturaleza”, concluyó.

Un punto de discusión en la palestra pública es si el Ejecutivo cuenta con la facultad para designar un procurador suplente. A esto, González responde que considera que el Ejecutivo sí cuenta con esta facultad, aunque la última decisión en materia de constitucionalidad la tiene la Corte Suprema de Justicia. Añadió que, si el caso llegara a la Procuraduría de la Administración, él se declararía impedido ya que ha hecho pública su postura.

Bloque 3: ¿Qué procurador o procuradora espera la ciudadanía? Bloque 3: ¿Qué procurador o procuradora espera la ciudadanía?

El presidente Cortizo ha llamado a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para discutir varios temas, entre ellos las designaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al procurador y a su suplente.

“Lo que se espera es una persona con integridad, que actúe de manera transparente y esté apegada al Derecho. Debe ser una persona con conocimiento del Derecho, con conocimiento muy especializado del Sistema Penal Acusatorio”, enfatizó el abogado David Mizrachi.

De ratificarse un suplente de procurador, existiría sobre esta persona dudas sobre la legitimidad de la designación ya que es poco probable que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el tema antes del final de las sesiones extraordinarias.

“Yo no estaría dispuesto a votar por alguien sin estar claro si ese nombramiento es o no es constitucional. Tampoco voy a votar a favor ni en contra de quien vaya a reemplazar a la procuradora sin ver la carta de renuncia. Yo no he visto esa renuncia, no sabemos si en efecto va a renunciar o no”, apuntó el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

El legislador pidió tiempo y prudencia, señalando que es muy poco el tiempo con el que se contará para evaluar 9 designaciones a la más alta corte de justicia del país, además de la creación de una nueva Superintendencia, entre otros temas. En total, son 6 los proyectos adicionales los que envía Cortizo a la Asamblea para discusión.

El periodista Fernando Martínez, apuntó que quedan muchos pendientes como abordar la falta de fondos para la carrera judicial y crear un tribunal de ética.

Bloque 4: Otros puntos de vista sobre la realidad nacional Bloque 4: Otros puntos de vista sobre la realidad nacional

“Muchos de los temas que el presidente metió de forma enchorizada se deben discutir en sesiones ordinarias”, opinó Martínez.

Los panelistas coincidieron en la gran deuda que tiene la justicia panameña con la sociedad.

“Quiero ver gente presa, quiero ver gente rindiendo cuentas, quiero saber que pasó mi dinero, con el dinero de todos los panameños. Quiero saber qué pasó con Pandeportes, que pasó con Odebrecht”, reclamó María Elena Barrios, del programa Mesa de Periodistas.

“El crimen termina siendo muchas veces impune por actuaciones de jueces interinos, magistrados que no toman las decisiones con la corrección que manda. Por eso estamos viviendo casi que en Impunilandia”, lamentó Martínez.

Reformas Constitucionales

Para el excanciller, Jorge Eduardo Ritter, Panamá ya se encuentra en el mapa internacional de protestas en Latinoamérica. Aunque acotó que no se trata de un fenómeno de “contagio”, sino que es la respuesta que cada país ha dado ante la inconformidad popular por la administración gubernamental. En el caso de Panamá, el detonante fueron las reformas constitucionales.

“Fue el resultado de un cúmulo de necesidades no atendidas y frustraciones ciudadanas. Así como de la renovada valentía de la ciudadanía de salir y protestar”, manifestó Ritter.

Bloque 5: Caricatura y conclusiones Bloque 5: Caricatura y conclusiones

A juicio del diputado Vásquez, la Asamblea no ha sabido entender la importancia de la discusión, ni ha sabido llevar adelante el proceso.

“El referéndum hoy está perdido estrepitosamente, sin importar lo que pongamos”, sentenció. Añadió que las protestas son producto del cansancio tras meses de reclamos ante oídos sordos en la Asamblea y cuestionamientos por prácticas opacas dentro del recinto legislativo. “Hay un tema de violación a los derechos humanos que no hemos estudiado y que debería ser parte de la discusión”, finalizó.

“La población no se ha empoderado del proceso”, reflexionó Martínez. “La Concertación ha operado como una cúpula. La gente de a pie no ve que los cambios le vayan a resolver la vida”, agregó. El experimentado periodista advirtió el riesgo de un fracaso. “Si fracasa esta alternativa los más felices van a ser los diputados del lado oscuro de la fuerza. Porque a ellos les conviene el status quo”, exclamó.