Incentivos fiscales, recuperación económica, mujeres desaparecidas y quinta ola del covid en el radar

Por Camila Adames



Los incentivos fiscales al turismo, la recuperación económica, la crisis, el desempleo, la situación sobre mujeres desaparecidas en el país y la quinta ola del COVID-19, fueron algunos de los temas analizados en el programa Radar de este domingo 8 de mayo.

Mujeres desaparecidas

Toribia Venado Venado, del Foro de Mujeres Indígenas, indicó que desde 2014 han contabilizado la desaparición de 17 mujeres indígenas, de las cuales solo una ha aparecido. Señaló como preocupante que, tras iniciar con un caso por año aproximadamente, se registró un aumento gradual hasta registrarse 6 desapariciones en el 2021.

La abogada destacó la vulnerabilidad de las mujeres indígenas y el machismo que enfrentan por el machismo y el patriarcado que viven en las comarcas.

“Desde que nacemos, internalizamos que no podemos decirle ‘no’ al sistema comarcal, no podemos decirle ‘no’ al hombre, ni a lo que no queremos porque al final de cuentas se acaba con la vida de la mujer,” afirmó. “Tenemos documentados casos gravísimos de mujeres que por decir que ‘no’ quedaron en femicidio.”

Venado criticó la falta de información por parte de las autoridades, ya que, asegura, las comunidades desconocen qué ocurrió con estas mujeres, qué diligencias se han realizado, o si algunas han sido encontradas o no. Más allá de estos casos, destacó que ellos y otras entidades tienen una obligación y compromiso moral con asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres indígenas y que no deben separarse de lo que ocurre en las comarcas.

¿Una nueva etapa de la pandemia?

Para el infectólogo Xavier Sáez Llorens, era “inevitable” una quinta ola de Covid-19, aunque la calificó como diferente a las anteriores ya que no se ha ligado a una variante nueva y no se ha registrado un incremento en las hospitalizaciones a pesar del aumento en el número de casos.

Reconoció que la población está fatigada tras los dos años y medio de pandemia y sostuvo que se debe abogar por la responsabilidad individual en vez de nuevas restricciones por parte del Estado, sin descuidar que el Covid-19, a diferencia de una gripe, puede tener consecuencias a largo plazo.

El Dr. Sáez Llorens advirtió que debido a la pandemia se descuidó la vacunación de otras enfermedades distintas al Sars-Cov-2, por lo que se ha observado un surgimiento de otras enfermedades previamente controladas como tosferina y tétano.

Sobre el caso de hepatitis aguda registrado en Panamá, el infectólogo y pediatra compartió que aún se investiga las causas de este brote a nivel mundial, pero que el niño afectado evolucionó satisfactoriamente y salió del hospital tras varios días de tratamiento.

¿Y la recuperación económica?

El economista Felipe Argote considera un error la estrategia económica del gobierno de impulsar la oferta de bienes y servicios con, por ejemplo, la ley de incentivos fiscales al turismo.

En vez, sostiene que se debe impulsar la demanda a través de la creación de empleo para que, una vez las personas tengan poder adquisitivo, surja la oferta por parte de empresas y pequeños negocios para suplirla. Para ese fin, afirmó que se debe disminuir el gasto en planilla estatal e invertir ese dinero en obras que generen puestos de trabajo o dirigirlo a disminuir el precio de la gasolina.

Con respecto a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir las tasas de interés medio punto, Argote insistió en que no se justifica que aumenten las tasas en Panamá. Esto debido a que antes de la pandemia, la tasa de la Reserva Federal estaba en 2.5%, con la pandemia bajó a 0% y con el nuevo aumento queda en 1%, lo que sigue siendo 60% menos que pre-pandemia, y esta baja nunca se reflejó en las tasas de Panamá.

Incentivos fiscales al turismo: ¿Una “bribonada” de ley?

Así calificó el analista político José Eugenio Stoute el proyecto de ley 789 que recientemente fue aprobado en la Asamblea y que espera la sanción o veto del Ejecutivo. Stoute considera que el proyecto, que, calcula, le generaría al Estado un hueco de aproximadamente $600 millones, tendrá como consecuencia que se deje de financiar otras necesidades importantes, como la precariedad en la que se encuentra el Artes y Oficio.

El excontralor José Chen Barría describió el proyecto como “inapropiado” y un “privilegio para ciertos sectores.” Criticó el mensaje que se le envía a posibles inversionistas de que la población puede pagar sus inversiones para que ellos se queden con todo el rendimiento sin tener que pagar impuestos y recordó que en los años 50 existió el llamado “club de exonerados,” cuyas empresas hoy en día muchas han sido vendidas por mucho dinero a inversionistas en el extranjero.

Por su parte, Argote considera una contradicción que el Estado acepte no recaudar casi $600 millones debido a los incentivos fiscales para beneficio de seis grupos económicos, pero que se exija una renta sustitutiva para el proyecto de ley que busca que se deje de cobrar el impuesto de 60 centavos por galón de gasolina para bajar el precio a toda la población, lo cual tendría un costo de aproximadamente $45 millones en tres meses.