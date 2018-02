Justicia interina, promesas incumplidas y carnavales en el Radar

El panel responsabilizó del fracaso al presidente Juan Carlos Varela. Más aún, lamentaron que el mandatario parece no haber aprendido de la experiencia.

“No termina de comprender que el único responsable que la Corte no esté conformada es él”, lamentó la diputada independiente, Ana Matilde Gómez. “No está entendiendo la coyuntura. No sé si es soberbia, le diría tozudez”, acotó.

Varela ha adelantado que esperará hasta después de los carnavales para decidir a quienes propondrá para la magistratura. Además, adelantó que no pretende realizar un proceso de consultas, lo que va en contra del pacto de Estado por la Justicia que prometió cumplir al iniciar su mandato.

Bloque 2: Conflicto con la sociedad civil

“Es un tema de cumplir su palabra”, afirmó Juan Diego Vásquez, de la Red de Jóvenes por la Transparencia. “Él lo prometió, ¿por qué no lo cumple?”, cuestionó. Vásquez enfatizó que el problema va más allá de un conflicto o matraqueo entre partidos políticos, sino que se trata de reparar los puentes rotos con la ciudadanía y con la justicia.

“Señor presidente, cuando usted dice que no va a consultar, que no va a respetar los acuerdos en el pacto de Estado, está entrando en conflicto con toda la sociedad que cree en el diálogo”, señaló Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Bloque 3: Gobierno Nacional defiende sus decisiones

La CSJ, mientras tanto, opera bajo la dirección de un presidente interino, ya que no ha podido realizar las votaciones para la escogencia de su nueva junta directiva. El Tribunal de Integridad, establecido por Ley, también permanece inoperante.

Mientras la mayoría del panel catalogaba de irresponsable la actitud del presidente de la República y se preocupa por la crisis en el sistema judicial, un hombre se mantuvo optimista.

Bloque 4: La postura de la Asamblea Nacional y la importancia de ser mujer

Al ser cuestionado por los reportes de despidos y represalias contra opositores en la Asamblea Nacional, el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, aseguró que esta coyuntura es una “oportunidad para cambiar el rumbo de las relaciones entre actores políticos”.

“Lo que parece un problema, es realmente una oportunidad”, apuntó Sánchez, quien respaldó la decisión de postergar el proceso, ya que considera que los panameños regresarán de carnavales descansados tras un período de reflexión.

Bloque 5: El impacto en la justicia y el caso Odebrecht

“Tengo miedo qué el gobierno parece no entender que la gobernabilidad no se consigue con maletinazos, amenazas y nombramientos”, declaró la exdiputada, Teresita Yániz de Arias. También comentó sobre el proceso de ratificación, que estuvo cargado de ataques personales contra las magistradas designadas y los mismos diputados. “Si (Varela) no logra apaciguar este ambiente y convencer a personas con credibilidad y trayectoria, no va a encontrar a nadie que se respete a si mismo y que esté dispuesto a someterse a semejante espectáculo”, concluyó.

Yániz también hizo un énfasis especial en la necesidad de una mayor igualdad de género, destacando que se necesitan mujeres conscientes de la gran responsabilidad que conlleva ocupar un puesto público.

Bloque 6: El frágil esqueleto de las instituciones judiciales

El panel se refirió específicamente a los casos de Tovar y Moore. Sin evaluar las calificaciones técnicas o el carácter de cada una, los panelistas apuntaron que la independencia de Tovar siempre estaría en tela de duda por ser esposa de un exviceministro del Gobierno de Varela y que la elección de Moore podría debilitar las delicadas investigaciones que lleva adelante en el Ministerio Publico.

Sánchez, por otro lado, defendió la escogencia del Ejecutivo ya que considera que ambas tenían el “perfil personal” necesario para “resistirse a las amenazas”.

Bloque 7: Conclusiones

No todas las críticas fueron contra Varela. Los panelistas cuestionaron a los diputados de la Asamblea Nacional, a quiénes reclamaron por no evaluar las competencias de las designadas y tomaron la decisión meramente en base a criterio políticos.

Miembros oficialistas de la Comisión de Credenciales ya han adelantado que se evalúa eliminar las consultas ciudadanas por completo del proceso y pasar la decisión de ratificar a los designados, o designadas, a la CSJ lo antes posible al pleno de la Asamblea.

Habrá que esperar a que terminen las fiestas del "Rey Momo" para conocer los nuevos escogidos por Varela. Y si esta vez logrará superar las barreras en el Órgano Legislativo, a pesar de no buscar el apoyo de la sociedad civil, ni respetar el Pacto de Estado por la Justicia.