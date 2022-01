Medidas sanitarias, casos de corrupción y nuevo acuerdo minero en el Radar

Por Camila Adames (Periodista)



Las nuevas medidas sanitarias, los casos de corrupción y el nuevo acuerdo minero fueron algunos de los temas discutidos este domingo en Radar.

Una deuda pendiente

El diputado Juan Diego Vásquez calificó como una “verguënza” el uso del fuero penal electoral por parte del expresidente Ricardo Martinelli en el caso New Business. Dijo estar en contra de la figura y criticó a sus colegas en la Asamblea por no querer regular la materia en la última reforma.

Vásquez también criticó los ataques y el “hostigamiento” a la jueza Baloísa Marquínez, quien maneja varios casos de alto perfil, y explicó esto podría abrir el terreno a otro tipo de agresiones. Insistió en que se debe impedir un posible intento de coacción a la jueza y que el caso se debe resolver en una audiencia, no fuera de ella.

Para el diputado, una de las grandes deudas del gobierno es el combate a la corrupción. Aseguró que el Presidente se comprometió a crear leyes de conflicto de interés, extinción de dominio, imprescriptibilidad y protección de denunciantes, pero que, a pesar de tener una mayoría legislativa evidente, estos no se han vuelto una realidad.

Se acerca el pico de casos

Bajo el criterio del Dr. Eduardo Ortega, Panamá está a una semana de alcanzar el pico máximo de casos, permanecerá con ese número de casos por unos días y luego estos bajarán durante unas cuatro semanas. Sin embargo, advirtió que las hospitalizaciones y los fallecimientos suele tener un retraso comparado al número de casos, por lo que se verá un número significativo de estos por unas tres semanas más.

El Dr. Ortega destacó como evidencia de la eficiencia de las vacunas, que hay 33 veces más casos comparado al 1 de diciembre, pero solo un incremento de 7 veces el número de hospitalizados y 4 veces la cifra de pacientes en cuidados intensivos.

También hizo énfasis en la importancia de utilizar mascarillas adecuadas. Explicó que las mejores son la N95, KN95 Y KN94, aunque, de no tener acceso a ellas, recomienda utilizar dos quirúrgicas o una quirúrgica y una de tela.

Las nuevas medidas sanitarias

El presidente de la Cámara de Comercio, Jose Ramón Icaza, mostró su inconformidad con que a partir del 20 de febrero se implemente un nuevo esquema de vacunación de tres dosis y que este vaya ligado al ingreso al país y el aforo en locales. Asegura que esto tendrá un impacto en el turismo, ya que muchos posibles no tienen acceso al refuerzo en sus países o aún deben esperar a cumplir 6 meses desde su segunda dosis, a diferencia de Panamá, por lo que esta barrera le restaría competitividad al país.

Icaza sí se mostró a favor de las nuevas disposiciones de cuarentena y que se permita a las empresas realizar pruebas auto aplicadas, aunque indicó que no se conoce cómo será el proceso de aprobación y distribución de las pruebas.

Del lado de los trabajadores, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, indicó el desacuerdo de las organizaciones sindicales con las nuevas medidas, ya que implican un gasto adicional al trabajador al tener que realizarse más pruebas y aseguró que la cuarentena más corta implica también un mayor riesgo de contagio. Sin embargo, se mostró de acuerdo con el uso de las pruebas auto aplicadas con tal de que el costo lo asuman el gobierno y las empresas.

Adicionalmente, Gil criticó que el gobierno no haya escuchado los reclamos y alternativas presentadas por los trabajadores al no estar estos presentes en algunas de las mesas de discusión de medidas. Pidió que se le remunere a los trabajadores el periodo de aislamiento y que si a estos se les ha agotado el fondo de incapacidad, se busque una alternativa.

El acuerdo minero

Icaza calificó el nuevo acuerdo minero como un paso positivo, ya que es una inversión que ya se hizo luego que gobiernos anteriores decidieran ser un país minero, aunque destacó la importancia de la fiscalización tanto ambiental como en el uso de los nuevos recursos que ingresarán a las arcas del Estado.

En cambio, Eduardo Gil mostró su preocupación con que aún no se conozcan aspectos del acuerdo. Sostuvo que las declaraciones de la ministra de Trabajo sobre que se respetará el Código de Trabajo son un reconocimiento de que actualmente no se está cumpliendo la ley y denunció que la mina no permite la entrada de dirigentes. Gil dijo no tener seguridad de que no se repitan problemas ocurridos con otras minas.

Por su parte, el diputado Vásquez criticó como “una vergüenza” y “una irresponsabilidad” lo ocurrido con la minera, particularmente al compararlo con el discurso del presidente en la cumbre climática de Glasgow y los anuncios de un compromiso con el medioambiente. Aseguró que no existe la minería sostenible y que la actividad minera está afectando y va a afectar directamente nuestra verdadera riqueza natural, el “oro verde.”

El Radar Internacional

La exdiputada y analista política mexicana Martha Tagle explicó la controversia alrededor del historiador Pedro Salmerón, quien fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como su elección a embajador a Panamá. Indicó que Salmerón ha sido acusado por alumnas tanto en universidades públicas como privadas por acoso y violencia sexual y lamentó que López Obrador no preste mayor a asuntos relacionados a la violencia contra la mujer.

Tagle también celebró la llegada de Xiomara Castro al poder en Honduras como un nuevo ejemplo de mujeres abriéndose espacio en este tipo de posiciones y destacó que la nueva presidenta llega al mando con una “consciencia social a favor de los derechos de la mujer.” Indicó que también es un ejemplo positivo de alternancia política para ese país centroamericano.