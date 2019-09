Las opiniones en Radar del Decreto N° 69: 'Pareciera que la educación está en segundo plano'

La resolución de gabinete No. 69, que equipara educación formal con experiencia, generó un gran debate en el país, el cual también tuvo su lugar este domingo en Radar.

Salieron a relucir algunas de las realidades de la clase profesional del país, lo que se requiere para obtener empleo en el Estado y los posibles mensajes que se le envían a la juventud.

El contexto del problema

Para varios de los integrantes de la mesa, una parte crucial del problema es la situación socioeconómica actual del país, donde el desempleo supera el 6% y el desempleo juvenil se encuentra en niveles preocupantes, lo cual está generando una mayor presión para entrar al sector público.

El director de carrera administrativa, Osvaldo de la Guardia, aseguró que no es la primera vez que se dan este tipo de decretos. Sin embargo, para el abogado Ernesto Cedeño, quien demandó la resolución, no es una justificación adecuada.

Bloque 2: Impacto de equiparar experiencia con educación Bloque 2: Impacto de equiparar experiencia con educación

"Las universidades están dando a los funcionarios y no funcionarios las facilidades que no había en la década de los 90,” aseguró Cedeño. “Las personas que quieren profesionalizarse han tenido todas las oportunidades, lo que se requiere es la voluntad."

Y es que también la planilla estatal está a niveles nunca antes vistos en nuestro país. El columnista Daniel Pichel afirmó que "238 mil funcionarios en un país de apenas 4 millones de habitantes, es un porcentaje alto” y que gran parte del problema es que se crea una cantidad exorbitante de burocracia para todos los temas, generando abultamiento.

¿Metida de pata?

Varios miembros de la mesa no se sintieron satisfechos con las explicaciones brindadas por el gabinete tras la indignación ciudadana que generó la resolución.

Bloque 3: ¿Cuánto cuesta al Estado no respectar la carrera administrativa? Bloque 3: ¿Cuánto cuesta al Estado no respectar la carrera administrativa?

Para el Dr. Pichel, "la corrección o aclaración que se hizo sobre la Resolución No. 69 suena como a 'ey nos pillaron'.”

Además, puso en contexto el decreto dentro de otras medidas tomadas por el gobierno, como el breve recorte a las universidades. Afirmó que “lo que nos están demostrando es que la educación y formación académica están en segundo plano”, pero “hay dinero para desfiles de navidad y propaganda.”

El mensaje a la juventud

Una de las mayores preocupaciones de la mesa fue el mensaje que este decreto envía a la juventud, considerando que “en el año 2012, el Banco Mundial hizo un estudio en Latinoamérica y Panamá salió con el mayor resultado de jóvenes que pensaban que educarse era una pérdida de tiempo,” como explicó Dacil Acevedo de COSPAE.

Bloque 4: Reacciones de la sociedad sobre la Resolución N° 69 Bloque 4: Reacciones de la sociedad sobre la Resolución N° 69

A esto se le suman los altos niveles de deserción escolar. Según Cedeño, "si el joven no está ubicándose en las aulas y no los estamos animando, pienso que este tipo de resoluciones no los están llevando a que estudien," sino que se está enviando el mensaje de que “el contacto político te resuelve.”

Asimismo, Cedeño destacó la ansiedad que este sistema provoca en quienes dependen de él. Mientras los que trabajaron en las campañas buscan empleos por su labor, los políticos deben lidiar con qué hacer con ellos y los funcionarios existentes se preguntan qué será de sus empleos.

Y es que hay que pensar en el futuro. Para Osvaldo de la Guardia, si bien es importante examinar qué va a suceder con las personas que tienen décadas en el Estado, "también se necesita el relevo generacional y que jóvenes ingresen a la administración pública y se formen en ella para que el día de mañana sean ellos quienes administren."

Y qué hacer ahora?

El Dr. Pichel indicó que está demostrado que es un camino al verdadero desarrollo, evidenciado por que los países con los mejores indicadores de vida son justamente los que tienen una buena educación, como es el caso de los escandinavos y algunos países asiáticos.

Bloque 5: Conclusiones y caricatura Bloque 5: Conclusiones y caricatura

Sin embargo, es una realidad que aún los jóvenes que se educan enfrentan dificultades para conseguir empleo ya que se les exige experiencia, por lo que Acevedo abogó por que se implemente un modelo dual a través del cual los jóvenes puedan completar pasantías mientras estudian.

Además, insistió en que se deben crear y homologar los estándares de las diferentes carreras para disminuir la discrecionalidad y el desorden.

Por su parte, el periodista Eduardo Lim Yueng sostuvo que hay que fortalecer, o “darle dientes” a la ley de carrera administrativa para que incluya a un mayor número de funcionarios con verdaderos estándares, y que adicionalmente se debe incentivar al personal ya existe para que se profesionalice, en vez de “darles una muleta.”