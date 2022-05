Las altas cifras de desempleo, la recolección de la basura en distintos puntos del país, el mal estado de las carreteras que provocan protestas diarias exigiendo mejoras y las históricas elecciones en Colombia, fueron los temas analizados este domingo 29 de mayo en el programa Radar.

El primer tema en ser abordado sería la crisis en la recolección de los desechos. Un problema que lleva años sin encontrar una solución y que coincide con las fuertes críticas que hacen especialistas y defensores del medio ambiente al vertedero de cielo abierto de Cerro Patacón.

Basura, ornato y bien cuidao’s: pendientes de la Alcaldía

La vicealcaldesa Judy Meana defendió la decisión del alcalde José Luis Fábrega de solicitar el traspaso de la recolección de la basura al Municipio de Panamá tras más de 10 años de que esta esté bajo la Autoridad de Aseo.

Asegura que cada corregimiento tiene una realidad distinta, por lo que cada representante tendría la oportunidad de atender su comunidad, así como ocurre en el resto de los municipios del país. Agregó que se debe evolucionar a un manejo de los desechos que incluya el reciclaje y la reutilización.

“ Los equipos que posee la Autoridad de Aseo en muchos lugares de la ciudad no pueden ingresar ya sea por el tamaño de las calles y veredas. Cada Representante tendrá la oportunidad de poder tener un plan específico y realista a las necesidades de sus comunidades”, destacó Meana.

Entre el desempleo y el alto costo de la vida

La situación de desempleo en Panamá se ha agravado producto de los duros efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Además, el país enfrenta altos nivel de informalidad en las calles.

Sumado a la falta de una fuente de trabajo remunerada, la crisis mundial que generan los altos precios de los combustibles están provocando que el costo de la vida aumente y los panameños cada vez más tenga menor poder adquisitivo.

Para el economista Luis Alberto Morán hay sectores rezagados de la economía que no se les está prestando atención y por ende no están generando empleos.

“ Es muy importante ver a los sectores rezagados y apoyarlos. Panamá ha acostumbrado a los últimos años a una economía dicotómica que crece y no se observa de dinamismo al no generar empleo (…) En la región ya hay programas económicos que han resultado efectivos para mejorar el empleo juvenil. Debemos preparar a los jóvenes para los puestos de hoy e inclusive con los puestos del mañana”, afirmó el economista.

Mientras que, para Luis Ángel Puello, un joven panameño que se metió en las aguas del emprendimiento por la falta de un empleo formal, la falta de empleo es real, pero las opciones son limitadas para quien desea emprender.

“Me tocó emprender porque me di cuenta que las oportunidades se reducían y que cada vez era más difícil conseguir alguna oportunidad de un empleo formal y opté por emprender. Las opciones son bien limitadas para el que va a emprender”, destacó Puello.

El bajo salario de acuerdo a la formación académica de una persona también fue puesto en la mesa por Puello y afirmó que “la oferta salarial no es cónsona con nuestra realidad actual. La misma va por debajo de lo que puede ayudar a sustentar nuestros gastos básicos. Este es el primer obstáculo el cual pone en una balanza la preparación académica que un ciudadano pueda tener”.

Calles en mal estado

El exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez, abordó el tema de las vías públicas. Una problemática que parece salirse de control, debido a las protestas diarias que hay en el país exigiendo reparaciones.

Además, a diario hay denuncias de principales arterias vehiculares que resultan intransitables. Domínguez fue categórico en su mensaje y habló de “negligencia de los funcionarios”.

Para el exministro del MOP nadie quiere hacerse responsable del problema. Y recordó que mejor sería darles mantenimiento a las calles existencias, en vez de estar construyendo nuevas vías.

“ Es una aberración lo que estamos viendo en cuanto al Ministerio de Obras Públicas. Han pasado muchos gobiernos y no se han hecho responsables (…) Escuchar a un Ministro decir que estamos haciendo varios kilómetros de carreteras nuevas. ¿De qué me sirven tantas nuevas carreteras si para poder acceder a ellas debo destruir mi carro en carreteras que no se pueden circular?", aseveró.

Colombia: elecciones en medio de la incertidumbre

Colombia acude este domingo a las urnas en unas elecciones que podrían ser inéditas y en medio de una gran incertidumbre.

Para el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, el voto en Colombia lo mueve la polarización política, la emocionalidad y la desconfianza en las instituciones. Es este escenario el que hace posible que el ganador de la primera vuelta sea Gustavo Petro, quien sería el primer izquierdista en ocupar la Presidencia, junto a la primera vicepresidenta afrodescendiente.

El 40% de los colombianos vive en pobreza, lo cual es un reflejo de la enorme desigualdad social en la que vive el país.

Sin embargo, destacó el surgimiento de Rodolfo Hernández, un empresario millonario que corre sobre una campaña anticorrupción y de desprecio a los partidos políticos.

Destacó que tres de los candidatos no supieron contestar si aceptarían el resultado, algo que no se veía desde hace al menos 50 años y que describió como un “gran peligro,” que genera incertidumbre.