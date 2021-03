Radar: Constituyente paralela, vacunas, economía y mujeres en el Canal

La creación de una Constituyente paralela, los efectos secundarios de las vacunas anti COVID-19, la recuperación económica y el Canal de Panamá fueron los temas abordados este domingo 21 de marzo en Radar.

El abogado Mario Galindo manifestó su rechazo a los esfuerzos de recolectar firmas para llamar a una Constituyente Paralela que elabore una nueva Carta Magna.

"Espero que fracasen en la recaudación de las firmas. Yo no veo que una Constituyente resuelva ninguno de los problemas realmente importantes del país. No se puede esperar de una nueva Constitución que haga milagros, apenas si puede sentar nuevas generales que no surten ningún efecto en la práctica", afirmó Galindo.

Opinó que una Constituyente "no va a resolver los problemas que le interesan a la gente" y que por el contrario paralizaría la economía panameña.

Sin embargo, reconoció que hay fallas graves en la actual Constitución, como el rol fiscalizador entre el Órgano Judicial y el Legislativo que ha generado un círculo vicioso en el que no se rinden cuentas.

Vacunas anti COVID-19

La seguridad de las vacunas anti COVID-19 ha encendido el debate alrededor del mundo, especialmente luego de la suspensión de varios países en la aplicación de la vacuna de AstraZeneca.

Recientemente, la Agencia de Medicamentos Europea señaló que la vacuna AstraZeneca es segura y no encontró pruebas para vincularla con casos de complicaciones como coágulos.

"Creo que es importante entender que estas pausas en la vacunación son medidas de precaución. Es para ver que fue lo que pasó, revisar los lotes de la vacuna y ver si había un lote con algún aditivo dañado. Nada de eso sucedió", manifestó la doctora Marta Illueca, quien hasta el 2014 trabajó con AstraZeneca. "Una docena de países inmediatamente reanudaron la vacunación, estos países estaban siendo precavidos y esperando el pronunciamiento de la Agencia de Medicamentos Europea, que es el ente regulador principal de Europa".

La doctora detalló que de unas 20 millones de personas vacunadas en Reino Unido, solo 25 tuvieron coágulos. No se ha demostrado que los coágulos hayan sido ocasionados por la vacuna tampoco y el porcentaje de casos es mucho menor incluso que lo encontrado en la población en general.

Recuperación económica

La calificadora de riesgo Moody's rebajó la calificación de riesgo de Panamá y del Canal de Panamá, apuntando a una debilitada situación fiscal.

Para el exviceministro de Finanzas, Domingo Latorraca, se necesita estructurar un plan de consolidación fiscal, con metas claras y seguimiento cerrado.

"Por supuesto también tomaría medidas inmediatas para reducir sobre todo el gasto de funcionamiento. Ya varios expertos lo han indicado que por ejemplo el gasto de planilla, pareciera que la pandemia no ha pasado por esa línea de presupuesto. Sigue abultándose, sigue aumentando, mientras del lado productivo del país las personas siguen perdiendo su empleo", añadió.

Por su parte, el economista Felipe Chapman comentó que puede ser momento de analizar reformas al mercado para dinamizar el crecimiento. Recordó que durante las últimos dos décadas, Panamá ha dependido de la Construcción y el Comercio, dos sectores que colapsaron con la pandemia.

"Queda claro que no podemos depender de esos sectores. La pregunta es si queremos y estamos dispuestos a hacer reformas estructurales a nuestra economía, iguales a más ambiciosas que las que se hicieron en la década del 90 que propiciaron el crecimiento posterior que tuvimos por 15 años o más", declaró Chapman.

El economista plantea que se podrían hacer reformas al Código de Trabajo, haciéndolo más flexible al estilo de los modelos aplicados en sitios como Panamá Pacífico y nuevas áreas de manufactura.

"Son régimenes laborales más flexibles, pero el trabajador gana más", resaltó.

Mujeres en el Canal de Panamá

En el mes de la mujer, dos invitadas de lujo asistieron al Radar.

Ilya Espino de Marotta, primera subadministradora mujer de la Autoridad del Canal de Panamá, habló sobre las claves para superar los obstáculos y seguir operando durante la pandemia.

"El poder adaptarnos, saber reaccionar rápidamente ante una situación imprevista de alto impacto nos permitió mantener la continuidad de las operaciones y una fuerza laboral comprometida con el Canal y el país", afirmó.

Por su parte, Lourdes Castillo, la única mujer en la Junta Directiva del Canal, enfatizó que se tuvieron que tomar medidas para proteger la salud del personal. Compartió que, como presidenta del Comité de Recursos Humanos, las relaciones con los trabajadores son su fuerte.

"La mano de obra es importante, desde el que amarra el barco hasta el que lo transita", dijo Castillo.