Radar: Dos años de Laurentino Cortizo y el futuro de la vacunación en Panamá

El balance de los dos años de Gobierno de Laurentino Cortizo y el futuro de la vacunación fueron los temas discutidos este domingo 4 de julio en Radar.

El 1 de julio Cortizo presentó un discurso a la nación en el que se pronunció sobre los logros de su gobierno y los planes a futuro.

Para el excanciller, Jorge Eduardo Ritter, se quedó corto.

"Los mensajes presidenciales deben inspirar, motivar, vacunar contra el pesimismo. Y eso no se logra con repetir frases huecas, ni enumerando obras realizadas o proyectos por realizar, repartidos entre provincias para que los diputados de cada una tengan la oportunidad de aplaudir cuando mencionan la suya", afirmó Ritter.

Faltó, a juicio del analista romper el silencio ante las críticas por la renovación del contrato de Panama Ports, demostrar con acciones la cero tolerancia a la corrupción y un compromiso real con la educación, "más allá de repartir tablets".

"Este discurso que dio el presidente me parece un discurso decepcionante, es un discurso con falsas declaraciones, verdades a medias y dónde realmente no inspiró, no dio esperanzo o un rumbo al país en un momento tan crítico como este", agregó por su parte el diputado independiente, Gabriel Silva.

El diputado señala que el discurso dejó claro la falta de conocimiento y la capacidad de realizar políticas públicas para ayudar al panameño.

Cuestionó el llamado a la inversión extranjera sin atender deficiencias en el Órgano Judicial y el sistema educativo.

"Si tu eslogan de campaña es la estrella va a ser la educación; y no hemos tenido reformas profundas en educación en dos años y no utilizaste la pandemia para reformar la infraestructura de los colegios, para equiparlos mientras los estudiantes no estén allí, para que puedan regresar y tener aulas de clases de primer mundo... evidentemente la educación no ha sido tu estrella", sentenció Silva.

En el tema de la renovación del contrato de Panama Ports por 25 años más, el diputado exclamó que al Ejecutivo le faltaron pantalones y beligerancia para negociar con la empresa.

Rafael Mezquita, vocero del Gobierno Nacional, admitió que Panama Port ha sido "un socio difícil", que ha bloqueado el desarrollo portuario del país. Pero defendió la decisión.

"Iba a mandar una señal muy dura y muy difícil al mundo de las inversiones extranjeras y en consecuencia había que buscar una solución en el marco de la dificultad del socio y en el marco del mundo internacional que no iba a entender una señal como la suspensión de un contrato tan millonario como este", justificó Mezquita.

De acuerdo al Gobierno Nacional, Panama Ports pagará 7 millones de dólares anuales y un pago de 165 millones adicionales para complementar los aportes ya acordados en el contrato.

"Espero que cumplan con lo que dicen se negoció", comentó Mezquita.

La falta de transparencia en la negociación fue otra crítica de los expertos que apuntaron que ni siquiera se ha confirmado quiénes estuvieron presentes aunque el Administrador del Canal de Panamá y el Ministro de Asuntos del Canal han emitido comunicados desprendiéndose del proceso.

"¿Por qué no se dan las explicaciones que se piden y por qué no se dan de una vez”, intervino el politólogo José Eugenio Stoute? "No lo entiendo. Si se me pregunta a mí: ¿dónde están las actas? Aquí están las actas. ¿Quiénes votaron? Votaron estos señores. No tiene que haber ningún secreto, se supone que estaban haciendo algo legítimo, honrado y, a juicio de ellos, conveniente a los intereses de la República de Panamá".

Vacunación

Panamá espera recibir entre 4 a 5 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en los próximos tres meses, un millón de ellas en julio.

El doctor Eduardo Ortega, director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, detalló que se aplicarán vacunas de Pfizer a mayores de 40 años y enfermos crónicos de más de 16 años. Explicó que se habilitarán sitios especiales para pacientes crónicos y mujeres lactantes y que se hará vacunación por barrido en circuitos con alta transmisión desde los 16 años de edad.

"Nosotros tenemos que acelerar esa vacunación. Hemos visto como lenta pero progresivamente el número de casos se incrementa. Nosotros estamos ahora al mismo nivel de transmisión que existía en el mes de noviembre. Tenemos el mismo nivel de casos que teníamos en la primera ola", advirtió Ortega.

En el mundo han surgido variantes del coronavirus que tienen mayor capacidad de transmisión o sintomatología más severa. Sin embargo, el doctor Néstor Sosa, exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas, considera que no se ha apagado la luz al final del túnel.

"La vacunación es la mejor herramienta, y hasta ahora todas las vacunas que tenemos disponibles, especialmente en Panamá, han demostrado una muy buena efectividad para disminuir los casos severos, las hospitalizaciones, inclusive por esas variantes en lugares como Reino Unido, Europa y Estados Unidos", declaró Sosa.