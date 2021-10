Las reformas electorales, el juicio al expresidente Ricardo Martinelli, las protestas ciudadanas y el proceso de vacunación fueron los temas discutidos este domingo 24 de octubre en Radar.

Reformas electorales

Las reformas electorales ya son ley de la República. No se logró la paridad de género, tampoco eliminar el fuero penal electoral, la injusticia en el reparto del subsidio y el sistema de cociente, medio cociente y residuo.

“No hay una sola excusa por la que no pudimos avanzar más. ¿Hubo avances? Sí, los hubo. Pero la excusa de que como ya avanzamos en esto, no avancemos en lo otro, no funciona porque los diputados estamos en la Asamblea para que el país sea lo mejor posible no lo mejor de que en estos momentos me da la gana que sea”, declaró el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

El diputado advirtió que el peligro de no hacer cambios es que se podría poner en entredicho el mismo proceso electoral y los puestos de funcionarios electos.

“No hubo la capacidad de entendimiento dentro de la Asamblea para entender que hay temas en los que no podíamos no hacer nada porque tenemos el riesgo que luego la Corte declare la inconstitucionalidad”, detalló.

El excanciller y analista político, Jorge Eduardo Ritter, también fue crítico del resultado final de las reformas.

“Concluyó el largo y al parecer inútil debate sobre las reformas electorales. Inútil en cuanto a resultados porque todo lo que discutió, para que al final no se cambiara nada”, lamentó Ritter. “Ni siquiera podemos decir, como antaño, que hemos avanzado pero la lucha continúa. Tendremos que decir más bien que hemos retrocedido y la lucha queda suspendida. Suspendida por el engaño, suspendida por el cansancio, suspendida por el hastío.”

Juicio a Martinelli

Entre golpes, patadas y “filtraciones” judiciales, la saga del caso Pinchazos y el proceso legal contra el expresidente Ricardo Martinelli continúa su curso.

Para el politólogo José Eugenio Stoute hay mucho en juego.

Señala que Martinelli no sólo habría interceptado mensajes de 150 personas (que se sepa), sino que también fue el hombre que dio la orden para que se cometieran crímenes de lesa humanidad durante su administración contra el pueblo panameño en Changuinola. Un enfrentamiento que dejó más de 700 heridos, 2 adultos y 5 niños muertos.

También recuerda que durante el gobierno de Ricardo Martinelli se cortaron las comunicaciones en San Félix para que líderes indígenas no pudieran comunicarse durante protestas, que hubo muertos y mujeres violadas.

“Si bien se está juzgando ahora una violación masiva de derechos humanos a la intimidad, el personaje que se juzga ha lacerado la historia nacional de forma gravísima”, apunta Stoute. “La importancia que tiene este juicio es que se tiene que hacer justicia en alguna parte, de alguna manera”.

Protestas ciudadanas

¿Por qué protestan los panameños?

“La gente sale a protestar cuando le tocan el bolsillo”, explicó la activista social Paulette Thomas. “Ya es tiempo que tomemos conciencia y pasemos de ser habitantes a ciudadanos”.

¿Por qué no protestan los panameños?

“La gente piensa que está siendo un excelente ciudadano retuiteando y que para eso es suficiente, pero no es suficiente. No es suficiente porque tenemos que salir, tenemos que ir a la calle”, concluyó Thomas.

La investigadora social, Lilian Guevara, destacó también que distintos panameños tienen distintas realidad y razones para protestar y advirtió que a veces hay una visión centralista sesgada desde la capital.

Apunta que mientras muchos protestan contra la corrupción, para muchas comunidades del interior, la ciudad y comarcas indígenas, las protestas son una lucha por las necesidades básicas, por infraestructura, educación, comida, acceso a la salud, al agua.

COVID-19

El infectólogo Javier Nieto resaltó los indicadores positivos que tiene Panamá en materia sanitaria, pero recomienda un optimismo cauto y moderado.

El médico se refirió al uso de la mascarilla en espacios abiertos, destacando que no es lo mismo un estadio con 20 mil personas, sin distanciamiento, a un parque sin aglomeraciones y con el distanciamiento adecuado.

“Si tenemos un exceso de confianza, flexibilizamos actividades y eliminamos la mascarilla corremos el riesgo de que nos pase lo que a países como Israel que tuvieron que reinstaurar el uso de la mascarilla”, opinó Nieto.