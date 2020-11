Radar: Respuesta a Eta, corrupción, vacunas y el futuro de EEUU

Respuesta a las emergencias

Diecinueve muertos y doce desaparecidos es el saldo de vidas humanas que dejó el paso de la tormenta tropical Eta por Panamá.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió alertas preventivas para las playas, pero no dio órdenes de evacuar Tierras Altas, dónde decenas de personas perdieron la vida.

"Históricamente hemos dicho que Dios es panameño, que a nosotros solo nos golpean las colitas de huracanes y solo tenemos efectos indirectos colaterales. Creo que fuimos creando una cultura anti seguridad, de una falsa seguridad que permeó hasta en los gremios profesionales que tenían que ver", manifestó José Donderis, exdirector de Sinaproc. "El impacto no nace solo porque no se dio una orden de evacuación. Construimos el riesgo. Tenemos 40 años de estar permitiendo permisos de construcción en los márgenes de este río", apuntó.

Donderis apuntó que debe trabajarse desde la legislación para declarar zonas inhabitables, dónde no se puedan construir viviendas permanentes. También enfatizó la importancia de dotar al Sinaproc de mayores recursos.

Actualmente, cuenta con alrededor de 5 millones de dólares. Donderis estimó durante su gestión que se necesitarían unos 20 millones, con los que también podría contratarse personal idóneo en gestión de riesgos. Advierte que actualmente no hay.

En medio de la tragedia, rescatistas del Sinaproc, el Servicio Nacional Aeronaval y otras instituciones trabajaron incansablemente en salvar vidas.

Rescate

El teniente Miguel Ángel Rovira, rescatista del Senan, rescató a la pequeña Juliana, una niña que había quedado atrapada entre el lodo y el fango.

Pudo incluso compartir con ella y su hermana gemela durante su cumpleaños.

"Es algo muy lindo, me encantó verla. No pude evitar que las lágrimas se me salieran. Me siento muy contento de haberla rescatado y haberla conocido", compartió Rovira.

El teniente relató cómo fueron despachados al lugar dónde decenas de personas se mantenían aisladas. Entre la neblina, el fango y el lodo, trabajaron sin parar y rescataron a 36 personas.

Transparencia

Mientras Sinaproc tiene 5 millones de dólares de presupuesto, la Asamblea Nacional tiene 100 millones de dólares y el Órgano Ejecutivo liderado por Laurentino Cortizo le acaba de aprobar 22.8 millones de dólares.

"La transparencia sin responsabilidad es bordear la locura. Estamos en un proceso de locura, sabemos que se están haciendo cosas mal, este tema presupuestario no tiene pies ni cabeza y no pasa más nada. La población es pasiva, no protesta. Estamos en un callejón sin salida porque solo no se va a arreglar", declaró Carlos Barsallo, de Transparencia Internacional. "No tenemos ingresos suficientes, estamos pidiendo prestado y estamos botando la plata", acotó.

Barsallo considera que la empresa privada debe rechazar contrataciones cuestionables, y que cada miembro de la ciudadanía haga su parte "desde su trinchera".

Se han aprobado 100 millones de dólares como respuesta a la emergencia ocasionada por Eta. Barsallo advierte que hay un gran riesgo de que se haga mal uso de los fondos. Recuerda que el Código Penal condena la malversación de fondos de emergencia, pero que históricamente no se ha castigado en Panamá.

Vacunas contra la COVID-19

La farmecéutica Pfizer ha comunicado que la vacuna que desarrollan contra la COVID-19 tiene un 90% de efectividad. La noticia fue recibida con entusiasmo alrededor del mundo.

"Un efecto del 90% está muy por arriba de lo que se esperaba. Es un gran aliciente, nos podría llevar algún día a controlar esta pandemia", destacó la doctora e investigadora científica, Marta Illueca. "Es una noticia que debe ser de gran alivio para los panameños. Ya se ha usado este tipo de vacunas en miles de personas", añadió.

Se estima que la vacuna pueda empezar a distribuirse a personas en grupos vulnerables durante los primeros meses del 2021 y que en abril se empiece la distribución general.

Existen múltiples vacunas que se desarrollan alrededor del mundo, incluyendo algunas que se están proban actualmente en Panamá.

La vacuna de Pfizer actualmente requiere ser refrigerada a -70° C. Pero la doctora Illueca señala que la compañía ya tiene su estrategia y plan de transporte, utilizando "cryobox", cajas refrigeradas equipadas con GPS para transportar las vacunas, medir la temperatura y rastrear su ubicación.

Comenta también que a largo plazo se preveé nuevas formas de la vacuna, por ejemplo en polvo, para hacer más fácil su transporte y preservación.

Sin embargo, Illueca recuerda que tomará años para que se logre una inmunidad de rebaño en el mundo y que se deberán mantener las medidas de bioseguridad para controlar los contagios.

El futuro de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no reconoce la derrota electoral ante Joe Biden.

Las elecciones en los diferentes estados favorecieron a Biden con los votos necesarios para ser electo por el Colegio Electoral.

El excanciller Jorge Eduardo Ritter explicó el proceso electoral en Estados Unidos. La elección de presidente y vicepresidente en Estados Unidos se define el 14 de diciembre que es cuando se emiten los votos por los electores designados por las legislaturas de cada Estado. Esos votos son luego llevados al Senado y la Cámara de Representantes dónde se hace el conteo oficial el 6 de enero.

La politóloga y periodista, Camila Adames, señaló que históricamente siempre se ha usado el término "presidente electo" aún antes de la votación por el Colegio Electoral.

Estados Unidos no cuenta con un Tribunal Electoral que coordine las elecciones a nivel nacional, sino que cada estado establece y aplica sus propias reglas. Para facilitar la comunicación de los resultados, desde 1848 la Associated Press comunica las proyecciones, en este caso a Joe Biden.

Múltiples líderes mundiales ya han felicitado a Biden por la victoria electoral. Entre los que no se han pronunciado están Vladimir Putin de Rusia, Jair Bolsonaro de Brasil, y Andrés Manuel López Obrador de México.

"Biden es la vuelta de EEUU al multilateralismo. Para mí lo más importante de la presidencia de Biden es que Estados Unidos se reincorpora a la comunidad internacional", recalcó Ritter. Añadió que Biden durante su período como senador votó a favor de los Tratados Torrijos-Carter.