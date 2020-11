En Radar: ¿cómo nos afectan los importantes cambios que vive el continente?

Varias reformas pendientes

El diputado Juan Diego Vásquez condenó las acciones de la Policía Nacional esta semana en la que se detuvo a varios manifestantes durante una protesta, entre ellos un periodista en funciones. Considera que se debe reformar la institución, la cual no ha querido entender cuál es su rol y que se debe reformar la ley que la rige por estar desactualizada.

Sin embargo, sostuvo que la Corte ha podido jugar un rol en asegurar que se cumpla con las garantías y derechos de los ciudadanos en varios casos, pero ha “rehuido su responsabilidad constitucional y legal,” dejando a la población en la indefensión en caso de que a futuro se vuelvan a dar situaciones similares.

El Dr. Jorge Eduardo Ritter se mostró de acuerdo con esa apreciación y agregó que varias veces durante la pandemia, la Corte, en vez de decidir sobre demandas ciudadanas contra las medidas que ha tomado el gobierno y generar jurisprudencia, simplemente esperan a que la norma cambie para poder ampararse en la sustracción de materia.

Con respecto a la planilla 172, el diputado Vásquez aseguró que se debe dar una revisión profunda a esa y otras planillas tanto de la Asamblea como de otros Órganos del Estado, y que la Contraloría es la responsable de asegurar que no se den malos manejos.

Destacó que es impresionante que él, un diputado que labore en la Asamblea todos los días, no tenga conocimiento de quiénes trabajan en la institución, y que el hecho de que no se dé a conocer la información completa le indica que “debe haber mucha porquería por destaparse.”

Elecciones históricas en E.E.U.U.

Esta semana, Estados Unidos escogerá un nuevo Presidente en unas elecciones en las que, para algunos analistas, se juegan también la reputación y la solidez de su democracia.

El periodista colombiano y director de noticias de Univisión, Daniel Coronell, destacó el rol del voto hispano, que con sus 32 millones de votos podría inclinar la balanza en ciertos estados clave, como Carolina del Norte, Florida y Arizona. Sin embargo, para eso deben cambiar la tendencia de ser de los grupos minoritarios que menos votan.

En esa misma línea, el exsecretario de Estado adjunto José W. Fernández instó a todos los panameños en Estados Unidos a acudir a las urnas, particularmente si viven en estados claves, ya que su voto podría ser determinante.

Si bien las encuestas favorecen al candidato demócrata Joe Biden, Coronell advirtió que los latinoamericanos están familiarizados con las ciudades en las costas, como Nueva York, Miami o Los Ángeles, pero no con la “América Profunda” de los estados en el centro oeste, conocidos como el “Cinturón de Óxido”, que fueron los que le dieron la victoria a Donald Trump en 2016.

Chile apuesta por la reforma

Estados Unidos no es el único país tomando decisiones trascendentales en estos tiempos. El pasado domingo, los chilenos acudieron a las urnas en un referéndum para decidir si cambiar su Constitución, con más de tres cuartos de los chilenos votando a favor de una nueva carta magna.

A pesar del resultado abrumador y las claras ganas de cambiar el sistema, para el senador chileno y exsecretario de la OEA, José Miguel Insulza, el proceso de reforma apenas inicia.

"Para tener un cambio constitucional fuerte aún faltan muchos acuerdos,” explicó Insulza. “Se requiere una mayoría muy importante de la Asamblea Constituyente que esté de acuerdo en las cosas que se requieren hacer."

Insulza aclaró que las exigencias por cambiar la Constitución, cuyos orígenes datan del exdictador Augusto Pinochet, no fue la raíz de la convulsión social de Chile, sino un derivado de la misma.

Los problemas que fueron los verdaderos causantes, como la distribución de ingresos y la reforma tributaria, aún quedan pendientes de solución.

Un posible rebrote en la mira

El Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, miembro de la Comisión de Alto Nivel de Covid-19, advirtió que hay mucho contagio en las comunidades aún. Prueba de ello es que la razón por la que Panamá no ha tenido un rebrote es simplemente que nunca ha bajado de una meseta alta en la curva de los contagios.

Sí destacó que ha bajado la tasa de mortalidad de fallecidos y hospitalizados gracias al cumplimiento de la población, aunque dejó claro que no todos tienen las mismas facilidades de hacerlo.

El neurólogo recordó que aproximadamente un tercio de los pacientes de COVID-19 no presentan síntoma alguno, por lo que eso no es un indicador de si se porta o no el virus. Instó a todos los panameños a tomar los cuidados necesarios.

También se refirió a la posibilidad de un rebrote como se está dando en Europa, donde han tenido que restablecer confinamientos.

"El Ministerio de Salud, se ha preparado con un plan de contingencia para tal caso que se presenten las circunstancias y muy pronto se dará a conocer para la tranquilidad,” sostuvo Sánchez Cárdenas. “No queremos llegar nuevamente a establecer las restricciones."