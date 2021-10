Radar: Crisis social, económica y laboral, ¿hacia dónde va el país?

Las empresas que no reintegraron a sus trabajadores en el plazo que venció este domingo podrán aplicar un mecanismo contemplado en el Código de Trabajo para extender la suspensión de contrato, dijo la ministra de Trabajo, Doris Zapata, en el programa Radar.

“El Código de Trabajo establece alternativas, y nos da un espacio para poder suspender contratos en función de, precisamente, las dificultades económicas. Para eso nosotros hemos instalado en la Dirección General de Trabajo un grupo especializado para hacer las atenciones correspondientes”.

Según Zapata, las empresas que no tengan solvencia para reintegrar a los trabajadores este lunes tendrán que demostrar “con sus informes contables el estado financiero que tienen, con un memorial, y podrán entregar el listado de los trabajadores” que seguirán suspendidos.

Su respuesta llega en momentos en que la empresa privada advierte que no todas tienen solvencia para asumir la obligación de reactivar los contratos o liquidar a los trabajadores que están en el paro temporal por la pandemia.

Hay 73 mil 900 trabajadores que al cierre del plazo para ser reactivados no recibieron la llamada de su empleador. Ellos representan 1 de cada 4 trabajadores que fue cesado temporalmente. Solo en el sector turismo, todavía quedan 25 mil trabajadores suspendidos.

“La mayoría de los hoteles registrados en la Asociación de Hoteles están operando al 50%, entendiendo que su inventario está ahí pero no lo están utilizando, y no lo tienen activamente a la venta porque no hay demanda. Entonces, ¿cómo tú vas a volver a traer personal a esa empresa si no tienes actividad para que se ocupen? Ese costo no lo podemos sufragar”, argumentó Annette Cárdenas, expresidenta de la Cámara de Turismo en Radar.

Las otras crisis

El conflicto laboral se suma a un escenario que de por sí es complejo, y del que también debatieron los panelistas del programa dominical de TVN Noticias. Esta semana las protestas en Colón y otras regiones del país dejan la interrogante: ¿estamos aproximándonos a un estallido social?

“Producto del descontento, del desgaste de un gobierno inoperante, un gobierno que por un lado tiene que atender las situaciones de la emergencia de la pandemia, pero tiene que gobernar. Porque gobernar es todo, encontrarse con lo que haya y atenderlo. No hay respuesta a las aspiraciones ciudadanas”, planteó el dirigente Diógenes Galván sobre las protestas en Colón.

El economista Felipe Argote sostiene que estamos viendo el resultado de malas decisiones económicas.

“Fuimos el sexto país que más cayó en el planeta: 13,800 millones de dólares. Entonces, cuando el gobierno se levanta y dice: no, tenemos un plan de inversión de 500 millones y vamos a crear 200 empleos, ellos no se han dado cuenta que tenemos un 20% de desempleo cuando era 7% y ya estábamos mal”: Felipe Argote, economista.

La politóloga Claire Nevache asegura que hay una suma de crisis que tensan la sociedad.

“Si sumamos esa crisis de probidad con esa crisis de desigualdad, con la crisis de representación y desconfianza, con una crisis de nuestro sistema de negociación colectiva, tenemos prácticamente todas las cartas para una crisis social importante y para estallidos sociales”, dijo Nevache.