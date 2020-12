Radar: El futuro de los empleos y la educación mientras enfrentamos el pico de la pandemia

"Las decisiones que se avecinan no son fáciles. Prorrogar la suspensión de contratos tiene opiniones a favor y en contra. Lo que sí parece estar descartado es un confinamiento como el que tuvimos por varios meses, aunque científicos prestigiosos lo sugieren como medida extrema para contener la expansión del virus", manifestó el excanciller, Jorge Eduardo Ritter.

El epidemiólogo Arturo Rebollón, prevé que esta segunda ola del coronavirus sea aún más fuerte y explosiva que la primera, la cual tuvo su pico en julio. Sin embargo, destaca que ahora estamos mejor preparados.

A pesar que nuestro número de casos es mayor al de julio, la situación es totalmente diferente. En julio estábamos aprendiendo sobre la pandemia, identificando cuántas personas se iban a infectar y cuántos equipos de trazabilidad íbamos a necesitar. Ahora tenemos mas de 300 unidades de trazabilidad y una disponibilidad específica de camas. Aunque hay que destacar que cama vacía no cuida pacientes, necesita recursos alrededor", explicó Rebollón.

El intensivista, Augusto Hernández, advirtió sobre la capacidad hospitalaria.

"Hemos aprendido a manejar mejor la enfermedad, hemos aprendido que cosas debemos y no debemos hacer. Desafortunadamente, tenemos personal sanitario desgastado tras nueves meses de pandemia. No se ha bajado la carga laboral, incluso se ha incrementado. Hemos roto los protocolos de cantidad de personal por paciente. No solo no hay recurso humano suficiente, tenemos un desabastecimiento importantísimo de medicamentos básicos", advirtió Hernández.

¿Nuevas restricciones?

Ante este panorama, la pregunta de muchos es si regresarán las medidas de confinamiento.

Para el abogado, Jaime Molina, el confinamiento no tuvo resultados mejores que los que obtuvieron países que no aplicaron medidas de confinamiento. Por ello, considera que no se amerita volver al encierro.

"El confinamiento no funciona. Cuando estás en un hoyo, deja de cavar. Si lo que estamos haciendo no tiene beneficio y sí causa un daño palpable, evidente, hay que entender que esa intervención no va a resolver ningún problema", concluyó Molina.

Trabajos

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, se refirió a la coyuntura económica y laboral que enfrenta el país, con un desempleo actual de 25% y cientos de miles de contratos suspendidos.

"Hemos planteado una prórroga de la suspensión de los contratos de una forma gradual y proporcional. Hemos explicado la necesidad de poder establecer estas medidas para poder proteger a trabajadores y empresarios", reveló la ministra.

Señala que han mantenido un diálogo constante con ambas partes. Se está discutiendo actualmente cómo proceder por cada sector económico, ya que cada uno enfrenta una realidad distinta.

Educación

La pandemia también ha impactado la educación, y muchos se preguntan cómo será el año escolar 2021.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, apuntó que se aplicará un modelo híbrido semipresencial. Explicó que ya planean un programa de reforzamiento, especialmente para unos 46 mil estudiantes que no pudieron recibir clases de forma virtual.

"Las primeras 5-6 semanas van a ser de recuperación y nivelación académica", detalló Gorday de Villalobos. "Sabemos que cuando el estudiante no está en la escuela se afectan los resultados del aprendizaje. Vamos a hacer una prueba diagnóstica para ver las competencias básicas que tienen los estudiantes", declaró la ministra.

Añadió que se hicieron cursos de reforzamiento con estudiantes graduandos para ayudarles a estar preparados para la universidad o el mercado laboral.

Conclusiones

Los analistas concluyeron que gobernar significa a veces tomar decisiones impopulares, pero necesarias para procurar el bien de la mayoría de las personas. Sobre política, apuntan que las renuncias del canciller y vicecanciller fueron un golpe debilitante al Gobierno Nacional.