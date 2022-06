La sanción de la ley que le devuelve a grandes empresarios turísticos parte de su inversión en hoteles mediante la exoneración de impuestos, el proceso electoral por la vía independiente y el avance del calendario escolar fueron algunos de los temas abordados este domingo en Radar.

Sobre lo primero, el director General de Ingresos, Publio de Gracia, dejó ver que ha habido especulación en la opinión pública. Algunas voces aseguran que el Estado dejará de recaudar cerca de $600 millones –la mitad de lo que costaría el cuarto puente sobre el Canal- en impuestos a empresarios hoteleros, tras la entrada en vigencia de la ley firmada por el presidente Laurentino Cortizo que les devuelve hasta el 60% de su inversión a través de créditos fiscales. Es decir, exoneración de impuestos.

“ Mucha información que se ha venido dando que se ha venido dando de si se aprobado el 100% o no de la antigua ley, si se ha beneficiado X o Y persona de la antigua ley no es correcta. Recientemente, te puedo decir, casi el 90 y pico por ciento de los proyectos que han presentado o van a presentar ante la DGI su solicitud van a utilizar la nueva ley”, dijo De Gracia, refiriéndose a la ley anterior, que les devolvía ya no el 60% de su inversión sino el 100%.

“ Esta ley debe ir acompañada de trabajo en mejorar y saber qué es lo que necesita el turismo de Panamá, no estoy segura que el turismo necesita 5 mil habitaciones más”, insistió Jennifer Ceballos, del proyecto El Trip de Jenny.

En el terreno político, el diputado Gabriel Silva aseguró que el Movimiento Vamos, liderado por él y su colega Juan Diego Vásquez, está en el proceso de análisis de los candidatos que postulará.

“Hemos asegurado que las personas que vamos a apoyar sean correctas, decentes y velen por el interés del país. Estimo que vamos a tener de 80 a 100 candidatos a nivel nacional, entre alcaldes, diputados y representantes”, sostuvo.

En Radar también se abordó la crisis educativa, a la luz del fin del primer trimestre escolar del año, el primero completamente presencial desde la llegada de la covid-19.

¿Cuáles son los retos que enfrenta nuestra educación?

José Alejandro Rodríguez, coordinador de proyectos sociales y educativos, aseguró que uno de ellos es la deserción tras la pandemia, y otro es el nivel de comprensión lectora, clave en el proceso educativo.

“ De cada 5 estudiantes, 4 no van a entender un texto simple y eso viene aunado a ser el país que más tiempo sacrificó por la pandemia”, planteó.