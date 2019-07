Radar: ¿Es necesario cambiar las leyes migratorias en Panamá?

El contexto migratorio

Un punto en que coincidieron todos los panelistas es que Panamá es y siempre ha sido un país tocado por la migración, en algunas épocas como país de tránsito y en otras como país receptor.

"En Panamá hemos tenido cualquier cantidad de personas extranjeras tras diversas crisis, donde siempre ha existido una convivencia, y nos caracterizamos por ser un país humanitario", sostuvo Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá.

Bloque 2: Actores involucrados en el tema migratorio

La exministra de Trabajo, Zulphy Santamaría, afirmó que el tipo de migrante varía con el tiempo y que en cada etapa de nuestra historia siempre alguna ha resaltado, como los afroantillanos, los chinos y, más recientemente, los venezolanos.

"La primera oleada de venezolanos que vino a Panamá fueron empresarios que dinamizaron la economía, la segunda ola, fueron profesionales y se crearon varias categorías migratorias", explicó Santamaría. "La tercera oleada, es la del venezolano de a pie que viene por una mejor oportunidad, y si no la encuentra se va a otro país."

Bloque 3: Análisis del anteproyecto de ley sobre migración presentado por diputada Rodríguez

La raíz del problema

Entonces, si Panamá siempre ha lidiado con migraciones de distintos tipos, ¿por qué ahora pareciera haber un problema?

Para la abogada Indira Polo, quien es también miembro del Consejo de Migración del Colegio Nacional de Abogados, "el Crisol de Razas fue el origen de todo".

Bloque 4: ¿Por qué el tema migratorio despierta pasiones?

“El problema aquí no es del extranjero, es de los dos gobiernos anteriores que desfiguraron la ley con dos decretos ejecutivos que no pueden ir por debajo de un decreto ley", explicó Polo. "En aquel entonces, el gobierno de turno vio una oportunidad de hacer dinero."

La diputada Zulay Rodríguez, promotora del anteproyecto en discusión, coincide con esta posición, ya que asegura que un exdirector de Migración le informó que se habían recaudado 400 millones de dólares, de los cuales 80% iban dirigidos a las partidas del presidente y solo 20% se quedaban e la institución para gastos de funcionamiento.

"Señalamos en el proyecto de ley que se realice un censo, porque los números que hoy día se manejan, son inexactos,” indicó la diputada. “También se solicita que la Contraloría audite cuánto fue el ingreso por el Crisol de Razas".

El ámbito laboral

Una de las grandes áreas de debate migratorio ha sido el rol del migrante en el ámbito laboral y si este afecta o no al panameño.

La diputada Rodríguez basa gran parte de su argumento en que se debe proteger al trabajador panameño, quien es víctima de una competencia desleal.

Bloque 5: Perspectivas sobre el tema migratorio en Panamá

Sin embargo, la exministra de Trabajo, Zulphy Santamaría, advirtió que endurecer la ley puede ser contraproducente, ya que "la competencia desleal sí se da, cuando el extranjero no tiene sus papeles en orden” y “evitar que una persona obtenga sus documentos, abre las posibilidades a dicha competencia desleal.”

Además, explicó que muchos empresarios se aprovechan de la precariedad en la que viven muchos extranjeros, ya que saben que este no podrá denunciarlos por no pagarles las prestaciones adecuadas, como salario mínimo, seguro social y el décimo tercer mes.

Por su parte, el exministro de Gobierno, Severino Mejía, considera que la política migratoria debe responder a los intereses nacionales y que, en el caso del ámbito laboral, se debe aprovechar la migración para cubrir áreas que no son de interés del panameño, como los médicos nacionales que prefieren no trabajar en áreas del interior y de difícil acceso.

Bloque 6: Conclusiones

¿Hacía falta una nueva ley?

Una de las grandes preguntas fue si hace falta una nueva ley en primer lugar o si se debe aplicar la existente.

La diputada Rodríguez sostiene que "este proyecto de ley no está escrito en piedra y recibirá modificaciones," por lo que invita a los interesados en asistir al primer debate.

Para el exministro Mejía, “nosotros somos un país rico en reglas, el problema es que no se cumplen.”

La abogada Polo insistió en que la ley propuesta no es la adecuada, ya que no respeta la seguridad jurídica "de estas personas que no tienen la culpa que en su momento un gobierno les dio una oportunidad de poder registrarse", lo cual es peligroso para un país que desea ser un Estado de Derecho.

En esto está de acuerdo la exministra Santamaría, quién señaló que incluso podría afectar la inversión extranjera en nuestro país.

"¿Cómo hace un extranjero inversionista que quiere invertir en Panamá?” cuestionó. “Si de repente conoce de una ley y luego se la cambian".

El próximo paso para el anteproyecto es que deberá ser discutido en primer debate la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.