Política en Panamá Radar: el recuento de una semana de crisis migratoria, sanitaria y política

La canciller Erika Mouynes aseguró que Colombia, Panamá y Costa Rica trabajarán de forma conjunta para identificar redes de trata de personas que aprovechan la oleada de migrantes que buscan su camino a Estados Unidos.

“ En el área de Urabá el Clan del Golfo que está directamente involucrado… y para desmantelar esa red –que al final no solo llegan a nuestras áreas sino que tienen contactos hasta México-, en la medida que estemos intercambiando, los equipos de trabajo van a estar viendo eso y cómo judicializarlo”, explicó Mouynes.

Además, se refirió a la ausencia de un embajador o embajadora de Estados Unidos en Panamá.

“ Hemos recibido confirmación de EEUU de que de aquí a finales de año van a nombrar a otro embajador para que entre en el proceso de confirmación y lo podamos tener”, agregó la canciller.

En el Radar también estuvo la polémica por los retenes en la vía Panamericana. Para el diputado independiente Juan Diego Vásquez, los agentes policiales “ actuaron al margen de la ley y de la lógica, y estaban pidiendo coimas según el reporte de algunas personas. Ahí ya vemos una estructura organizada –en la que puede o no participar la juez de paz- en la que están abusando de los ciudadanos y para lucrar, que es más grave”.

El diputado Vásquez también se refirió a la regulación del ejecutivo que contempla que el estado le devuelva a empresarios en créditos al pago de impuestos el 100% de lo que inviertan construyendo instalaciones turísticas.

“ El Gobierno es hipócrita. El ministro de Economía es hipócrita. No puede ser que esto que puede llegar a afectar al fisco, y que creo que lo afecta, no es una mala medida para él porque la propone, la defiende y la mantiene, y otros incentivos en materia ambiental como la movilidad eléctricas, el plástico de solo uso y otros incentivos que empujamos para emprendedores no: para eso no hay plata”, insistió el diputado Vásquez.

En el terreno sanitario se analizó el golpe que atesta la variante delta a la lucha contra la pandemia.

Era la gente que no quería usar la mascarilla y no se vacunó. Era el momento en que iba surgiendo delta. Nosotros teníamos como el 2% de delta en abril y ahorita tenemos el 90% de variantes circulantes en EEUU”, explicó la infectóloga Lailca Woc Colburn, de la universidad de Emory, en EEUU.

Y ante ese escenario, sostiene el científico de aerosoles José Luis Jiménez, hay cosas que podemos hacer.

“ Y vamos a tener un virus que va a seguir endémico, habiendo brotes. Lo que tenemos que tratar es que sean menos frecuentes y más pequeños. Y esperemos que no surjan nuevas variantes, que no tengamos otra que sea más transmisible o se salte mejor las vacunas”, dijo.